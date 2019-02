Saken er berammet til Sunnmøre tingrett i begynnelsen av mai. Det er satt av to dager til straffesaken mot den 28 år gamle mannen som er tiltalt for å ha inngått ekteskap med noen som var under 16 år.

Faren sa ja

Ifølge tiltalen var foranledningen til ekteskapet at broren til tiltalte tok kontakt med faren til den vordende brud og ba om samtykke til at tiltalte kunne gifte seg med henne.

Tiltalen beskriver at faren sa ja til dette med det resultat at det i november 2015 ble gjennomført en sermoni hvor en religiøs imam leste fra koranen og gjennomførte giftermålet med påfølgende signering av giftermålsavtale med to vitner.

– I januar 2016 hadde de bryllupsfest med mange inviterte gjester til stede. Det også betalt medgift til familien til hun som skulle giftes bort, kommer det frem i grunnlaget for tiltalen.

Selv om det var gjennomført en sermoni og giftermålet ble gjennomført, så lyktes ikke 28-åringen med sitt forsøk på å inngå ekteskap, fordi ekteskapet ikke anses godkjent i Norge.

Mannen er også tiltalt for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år fordi han skal ha gjennomført en rekke samleier med jenta i perioden etter bryllupsfesten.

Det har ikke lykkes TV 2 å få kommentar fra politiadvokat Cathrin Remøy som er oppført som aktor i straffesaken.



Forsvarer Reidar Andresen vil foreløpig ikke kommentere saken.