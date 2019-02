Bare noen timer før sitt andre toppmøte med Nord-Koreas leder, langer USAs president Donald Trump mot sin tidligere advokat Michael D. Cohen på Twitter.

– Michael Cohen var en av mange advokater som representerte meg (uheldigvis). Han hadde også andre klienter. Han ble fratatt advokatbevillingen etter løgn og svindel. Han gjorde gale ting urelatert til Trump. Han lyver for å redusere straffen. Bruker Skurkens advokat!.

Skurke-referansen er etter alt å dømme myntet på Hillary Clinton, som Trump gjentatte ganger har kalt skurk.

Anklagene kommer i forkant av at president Trumps tidligere personlige advokat skal vitne i Representantenes hus onsdag.

Høringen med Cohen starter klokken 16.00 norsk tid.

Høringen sendes i sin helhet på TV2.no.

Ifølge åpningsinnlegget på 20 sider kommer Trumps advokat gjennom mange år til å beskylde presidenten for å være en rasist og en bedrager.

– Straffedømt løgner

Cohen jobbet som presidentens advokat og «fikser» fra 2006 til 2018, og sa seg i fjor skyldig i å ha løyet til Kongressen og brutt loven om valgkampfinansiering.

Eks-advokaten ble i fjor dømt til tre års fengsel, blant annet for å ha løyet til Kongressen om Trumps byggeplaner i Moskva.

Cohen hadde tirsdag at over ni timer langt møte med Senatets etterretningskomité bak lukkede dører.

Trumps talsperson Sarah Sanders sier i en uttalelse at det er latterlig at noen ønsker å lytte til en «straffedømt løgner som Cohen».

– Angrer

Trumps tidligere allierte og politiske rådgiver, Roger Stone, er tiltalt i Russland-etterforskningen. I Cohens åpningsinnlegg forteller han at Trump visste om Stones samtaler med WikiLeaks, om eposter som kunne skade Hillary Clinton.

Påstanden vil bli fremsatt når Cohen onsdag deltar under den åpne komitéhøringen i Representantenes hus, ifølge nyhetsbyrået AP og andre medier som har fått tilgang til vitnemålet som Cohen har forberedt.

Cohen var angivelig til stede da Trumps tidligere rådgiver Roger Stone i juli 2016 fortalte Trump over telefon at WikiLeaks ville offentliggjøre epostene. Den daværende presidentkandidaten svarte angivelig at det ville være flott.

Videre skriver Cohen at han aldri hadde trodd Trump ville bli president etter en kampanje basert på hat og intoleranse.

– Jeg angrer på dagen jeg sa «ja» til president Trump. Jeg angrer på all hjelpen og støtten jeg ga ham underveis, skriver Cohen, og fortsetter:

– Jeg angrer fordi jeg vet hva president Trump er. Han er en rasist, han er en svindler og han er en juksemaker.​