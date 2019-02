– Voldsspiralen der man skyter først, må ta slutt. Det er helt sykt at man trekker våpen fordi man stjeler wienerbrød, sier den lokale politisjefen Christoffer Boman i en video som går viralt i Sverige.

Foranledningen til utbruddet fra polititoppen i Rinkeby var at to unge gutter forsøkte å stjele wienerbrød i en dagligvarebutikk. Da de ble oppdaget, trakk de våpen mot personalet.

Videoen som er lagt ut på , er delt over 25.000 ganger siden tirsdag og har over én million visninger på et døgn.

Slik kommenterer politisjefen Boman sitt følelsesladde videoinnlegg til Aftonbladet:

– Unge og redde

– Vi må få bukt med machokulturen, der unge og redde menn skyter først, fordi de er redde. Har man et våpen i dag, er sjansen stor for at man dør, sier Christoffer Boman til avisen.

Rinkeby er tidligere omtalt som en av Skandinavias største ghettoer, der biler settes i brann, butikker plyndres og stein kastes mot politiet.

I 2017 satte både svenske medier og politikere kaffen i vrangstrupen da daværende innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) troppet opp i Rinkeby for å lære av «svenske tilstander».

Migrasjonsminister Hèlene Fritzon avlyste det planlagte møtet med Listhaug og forklarte at hun ikke ville delta.