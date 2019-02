Her møtes de for andre gang

Onsdag møtes USAs president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un i Vietnams hovedstad Hanoi.

De to møtes på Sofitel Legend Metropole Hotel. Der hilste de på hverandre med et håndtrykk foran et samlet pressekorps ved 12.30-tiden.

Etter å ha hilst på hverandre satte Trump og Kim seg ned for en samtale foran et samlet pressekorps.

– Jeg mener landet ditt har et enormt økonomisk potensial, sa den amerikanske presidenten til Nord-Koreas leder.

– Og jeg tror at du vil ha en fantastisk fremtid med landet ditt, fortsatte han.

Nord-Korea sliter i dag økonomisk etter strenge sanksjoner mot landet. Mange håper at forhandlingene mellom de to landene etter hvert kan føre til at sanksjonene heves.

Videre sa Trump at han gleder seg til å se Nord-Korea utvikle seg videre og at han ser frem til å hjelpe til med å få det til å skje.

Se video av hele seansen lenger ned i saken.

Donald Trump og Kim Jong-un hadde en kort samtale foran pressen før de trakk seg tilbake til middag. Foto: Reuters/Leah Millis

Mål om avtale

Videre på onsdagens program står en middag som er ventet å vare i om lag to timer. ​

Den kanskje mest interessante delen av møtet mellom de to lederne skal foregå torsdag, når de skal forhandle ordentlig med de to landenes delegasjoner til stede. Det er ventet at de to vil diskutere atomnedrustning på Koreahalvøya.

Det er forventet at de to lederne kommer ut fra forhandlingene torsdag for å gi en felles uttalelse.

Dagen kommer trolig til å avsluttes med en ny form for avtale, men det er uklart akkurat hva en slik avtale vil inneholde.

Hovedmålet er dog atomnedrustning i Nord-Korea.

Seniorforsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), Halvor Kippe, sier til TV 2 at det antakeligvis vil bli en avtale på et overordnet nivå, som dreier seg om forståelse og ambisjoner.

– Jeg tror nok ikke han har med seg sine våpen i kofferten for å si det sånn. Jeg tror det vil ta veldig mange år og mye tillitsskaping fra begge sider før vi virkelig kan begynne å tro på sluttmålet, sier han.

Se hele møtet med Trump og Kim her:

Andre møte

Forrige gang Trump og Kim møttes var i Singapore i fjor. Det var første gang ledere fra de to landene har møttes i fredstid. Møtet var dermed historisk.

De to lederne signerte den gang et dokument hvor Nord-Korea forplikter seg til å gi opp sitt atomvåpenprogram, men det førte til få konkrete skritt mot nedrustning.