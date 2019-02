Resultatsmell for SAS

UNDERSKUDD: SAS sine driftresultater fra november 2018 til januar 2019 viser et underskudd på 447 millioner norske kroner. Foto: Bendiksby, Terje/ NTB scanpix

Høy oljepris er årsaken til at SAS-resultatet er svekket i første kvartal. SAS-sjef Richard Gustafson tror likevel på et positivt resultat for 2019.