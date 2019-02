Det svenske sikkerhetspolitiet (Säpo) opplyser onsdag morgen at de pågrep en person tirsdag kveld, som er mistenkt for å spionere for russerne.

– Det dreier seg om en person som mistenkes for å ha blitt vervet som agent av en russisk etterretningsoffiser som har arbeidet under diplomatisk dekke i Sverige, sier Säpos kontraspionasjesjef Daniel Stenling i en pressemelding.

Personen ble pågrepet under et møte i den svenske hovedstaden tirsdag kveld, ifølge sikkerhetspolitiet.

Ytterligere én person ble pågrepet, men ble løslatt etter å ha vist til russisk diplomatisk immunitet, skriver Expressen. Pågripelsen skal ha skjedd i 19-tiden.

Säkerhetspolisen mistenker at den ulovlige etterretningsvirksomheten skal ha pågått minst siden 2017, men vil ifølge SVT ikke si om den pågrepne er svensk statsborger eller hvordan vedkommende ble vervet.

Den spionmistenkte jobber ifølge politiet innenfor høyteknologisk industri med opplysninger som er interessante for fremmede makters etterretningsvirksomhet, ifølge Säpo.

Statsminister Stefan Löfven og ledelsen i det svenske utenriksdepartementet er orientert om saken, ifølge Expressen.

Saken oppdateres.