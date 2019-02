​ 20.30: Se Chelsea – Tottenham

Etter at Tottenham tapte 1-2 mot Burnley i den forrige sesong er London-klubben seks poeng bak ligaleder Liverpool og fem poeng bak Manchester City.

Manager Mauricio Pochettino er klar på at Tottenham ikke har sjansen til å kjempe om Premier League-tittelen denne sesongen.

– Dersom du ønsker å være en ekte tittelutfordrer, enten laget spiller bra eller ikke, så var kampen mot Burnley en kamp vi måtte vinne. Du må vise at du er i stand til å kjempe om store ting, og jeg er frustrert fordi vi ikke viste den samme energien som Burnley, den samme holdningen som Burnley, eller den samme ambisjonen som Burnley. Vi må evaluere oss selv, selv om vi ikke leter etter unnskyldninger, sier Mauricio Pochettino til Sky Sports News.

Argentineren tror Tottenham ikke vil være i stand til å kjempe om ligatittelen i Premier League med det første.

– Det vil ta oss fem til ti år før vi kan endre på dette, slår han fast.

– Har ikke nok kvaliteter

Tottenham møter tapende Ligacupfinalist Chelsea onsdag kveld. Chelsea kjemper om en topp fire-plassering, men er hele ti poeng bak London-rival Tottenham etter 27 serierunder.

Pochettino mener det er enklere å motivere spillerne før storkampene enn mot for eksempel Burnley.

– Å møte lag som Chelsea og Arsenal på bortebane, da er det lett. Spillerne trenger ikke en gang en manager for å bli motivert for slike kamper. Det er normalt. Men om vi ikke har viljen og spiller som mot Burnley, så fortjener vi ingenting, oppsummerer 46-åringen, før han bestemt slår fast:

– Det vi viste i lørdagens kamp var at vi var et godt lag med kvaliteter – men at vi ikke har nok til å vinne Premier League-tittelen. Det er realiteten, sier han.

– Realiteten er at det blir for tøft å vinne Premier League på grunn av våre egne kvaliteter, ikke på grunn av at Liverpool og Manchester City er så mye bedre, sier han.

Thorstvedt: – Kommer aldri til å skje

TV 2-ekspert Erik Thorstvedt har tidligere uttalt at han aldri tror Tottenham kommer til å vinne Premier League-tittelen denne sesongen.

– Tottenham kommer aldri til å vinne Premier League denne sesongen. Det kommer ikke til å skje. Manchester City er et så mye bedre lag enn Tottenham. City er så absurd gode. Å konkurrere mot den gjengen der er så ekstremt vanskelig, sa Thorstvedt i Premier League-studio da Tottenham bare var tre poeng bak teten i november i fjor.