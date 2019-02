Spenningen mellom de to atommaktene er høyere enn på mange år etter at indiske kampfly tirsdag utførte flyangrep på pakistansk side av Kashmir.

– Ett av flyene falt inne i AJ & K mens det andre falt inne i IOK. En indisk flyger er pågrepet av soldater på bakken, mens to er i området, sier den pakistanske hærens talsmann Asif Ghafoor på Twitter.

AJ & K er en forkortelse for Azad Jammu og Kashmir og er den pakistanske betegnelsen for den delen av Kashmir som er kontrollert av Pakistan. IOK er den pakistanske betegnelsen for den indiskkontrollerte delen av Kashmir.

Stengt fire flyplasser

Indiske myndigheter har valgt å stenge minst fire flyplasser i den nordlige delen av landet. Dette er på grunn av at situasjonen i nord-India på grensen mot Pakistan er betent, og pakistanske kampfly krenket den indiske grensen, sier kilder til Reuters.

Pakistan har nå innstlit alle internasjonale flyvninger fra flyplasser i Lahore, Multan, Faisalabad, Sialkot og Islamabad, melder nyhetsbyrået ANI.

Pakistan immediately stops its domestic and international flight operations from Lahore, Multan, Faisalabad, Sialkot and Islamabad airports. pic.twitter.com/nP3rHJr0Ky — ANI (@ANI) 27. februar 2019

Mot-reaksjon

Den indiske nettavisen News18 skriver at pakistanske kampfly onsdag ble avskåret av et indisk fly, men at pakistanerne slapp bomber på vei tilbake fra toktet. Det er uklart hva som var målet for det angivelige angrepet, og det er heller ingen meldinger om drepte eller sårede.

Det uklart om det er i sammenheng med dette angrepet at de to indiske kampflyene ble skutt ned.

– Flyene gikk inn i indisk luftrom over sektorene Noweshera og Poonch, sier ikke navngitte tjenestemenn til News18.

Skal ha sluppet bomber

Kilder i det indiske forsvaret hevder også at de pakistanske jagerflyene skal ha sluppet bomber nær en indisk militærpost i Rajouri-sektoren som ligger Kashmir.

India hevder at tirsdagens flyangrep ødela en pakistansk opprørsleir og at flere hundre ble drept eller såret. Pakistan hevder på sin side at hevder bombene falt i et folketomt område og at ingen mennesker ble truffet.

Det indiske angrepet var en gjengjeldelsesaksjon etter et selvmordsangrep der minst 40 indiske soldater ble drept for to uker siden.