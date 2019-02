Passasjerer fra hele Europa fast i Thailand

Thai Airways kansellerte alle fly til og fra Europa på grunn av den pågående konflikten mellom India og Pakistan.

Torsdag morgen melder flyselskapet at de har fått en alternativ rute, men problemene har allerede fått konsekvenser for hundrevis av nordmenn.

Siri Linn, Roger Svendsen og deres to barn skulle etter planen fly hjem i går kveld, men dere flyvning ble kansellert på grunn av det avstengte luftrommet over Pakistan.

– Vi skulle ta flyet hjem til Norge i går kveld etter at vi har vært på ferie i tre uker. Da vi kom på flyplassen fikk vi vite at flyet vårt var kansellert, sier Siri Linn til TV 2.

– Uholdbar situasjon

Flyet som familien fra Ytre Enebakk skulle fly med var fra selskapet Thai Airways og det var snakk om et stort fly med plass til over 600 passasjerer.

– Vi fikk beskjed om å ringe et telefonnummer, og vi var noen av de få som fikk svar. Der fikk vi beskjed om å ta inn på et hotell og møte opp på flyplassen i kveld. Informasjonen har vært veldig dårlig fra Thai Airways, og vi vet lite om hva vi skal gjøre. Situasjonen er uholdbar, for vi kan jo ikke bli her, sier Linn.

– Flyselskapet lover oss ingenting, og det vi har fått høre er at vi skal bli innlosjert på de andre flyvningene som går fra Thailand og til Norge. Det har vært snakk om at andre fly skal fly en annen rute, sier Linn.

– Som en actionfilm

Også Thomas Edvardsen (48) fra Arendal sitter fast i Thailand. Han er på ferie med kona og deres fire barn i alderen to til 13.

FULLT: Flyplassen i Bangkok er full av utålmodige reisende.Foto: TV 2 tipser

– Vi får ingen informasjon, og fikk beskjed om at flyet ble kansellert da vi kom til flyplassen, forteller Edvardsen.

Familien fløy fra Phuket til Bangkok for å rekke flyet hjem til Norge. Planen var å være hjemme før vinterferien er over.

– Det både var og er helt kaos her. Det er en stappfull flyplass, og nå vet vi ikke hva vi skal gjøre, sier Edvardsen og fortsetter;

– Tavla med oversikt over flyavganger var som i en action-film, hvor det bare blinker rødt med kanselleringer.

Omdirigert

To Norwegian-fly som nå er på vei hjem fra Thailand skulle i utgangspunktet fly over Pakistan. De må nå fly en annen rute etter at pakistansk luftrom er stengt.

– Norwegian jobber nå med å få flyene unna Pakistansk luftrom, sier Andreas Hjørnholm, som er kommunikasjonsrådgiver i Norwegian til TV 2.

– Flyene våre som nå er i luften reiser fra Thailand, og skal til Oslo og København, sier Hjørnholm.

General manager for Thai-Airways i Norge, Ploypailin Pamon-Montri, sier til TV 2 at de har vært nødt til å finne alternative ruter på grunn av den spende situasjonen i Pakistan.