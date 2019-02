Cohen med drøye Trump–uttalelser i lekket innlegg

Onsdag skal president Trumps tidligere advokat forklare seg for kongressen.

Politico har fått tilgang til Cohens åpningsinnlegg, som inneholder beskyldninger om at presidenten er en rasist og en bedrager.

Hele dokumentet er på 20 sider, og åpner med at Cohen ber om beskyttelse for ham og hans familie mot trusler fra presidenten.

Han hevder også å ha bevis for flere av påstandene sine.

Du kan lese dokumentet i sin helhet her.

– Rasist

Videre skriver Cohen at han aldri hadde trodd Trump ville bli president etter en kampanje basert på hat og intoleranse.

– Jeg angrer på dagen jeg sa «ja» til president Trump. Jeg angrer på all hjelpen og støtten jeg ga ham underveis, skriver Cohen, og fortsetter:

– Jeg angrer fordi jeg vet hva president Trump er. Han er en rasist, han er en svindler og han er en juksemaker.

I åpningsinnlegget forteller han blant annet om en gang han og presidenten kjørte gjennom et fattig nabolag i Chicago.

– Han kommenterte at bare svarte mennesker kunne leve på denne måten. Og han fortalte at ingen svarte personer noensinne ville stemt på han, fordi de er for dumme, står det blant annet i det lekkede innlegget.

Visste om e-poster

Trumps tidligere allierte og politiske rådgiver, Roger Stone, er tiltalt i Russland-etterforskningen. I Cohens åpningsinnlegg forteller han at Trump visste om Stones samtaler med Wikileaks angående Hillary Clintons e-postskandale.

– Stone fortalte Trump at han nettopp hadde avsluttet en telefonsamtale med Julian Assange. Sistnevnte fortalte Stone at det skulle komme en massiv lekkasje av e-poster som ville skade Clintons presidentkampanje, står det i innlegget.

Dersom Cohens anklagelser stemmer, betyr det at presidenten hadde forhåndsinformasjon om WikiLeaks sin avsløring av e-postene. Det er første gang en person i så nær og direkte kontakt med Trump kommer med slike anklagelser.

Bevisene

I åpningsinnlegget skriver Cohen at mange ikke har tillit til han, og at han derfor vil fremlegge bevis for flere av sine påstander.

Dette inkluderer: