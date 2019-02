– Den første Giske-saken skulle ikke vært på trykk

De to kvinnene har også gått ut hardt mot det de mener er et rent politisk spill, og sier at de føler seg brukt.

I en SMS til NRK har Sandli skrevet at han i ettertid forstår kvinnene:

«Jeg kan godt forstå at de blir opprørte. Saken har nok blitt betraktelig mer ubehagelig for dem enn jeg hadde kunnet forutsi. Jeg reagerte på Giskes oppførsel i en video jeg ble vist. Min hensikt var å varsle Arbeiderpartiets ledelse om dette i nominasjonsprosessen de var inne i. Etter dette viste det seg at videoen allerede var ute i offentligheten. Da valgte jeg å gi et intervju med VG når de ringte meg.»

Fagforbundets nestleder Sissel M. Skoghaug har også beklaget at de to kvinnene havnet i en situasjon de selv ikke ønsket.