Solskjær om de mange skadene: – Kun de sterkeste som overlever

– Er det noe du kan gjøre med muskelskadene? Eller er det noe man ikke kan gardere seg mot?

– De holder på å bli eldre, Juan (Mata), Nemanja (Matic), Ander(Herrera). Det handler om forberedelsene, standardene du er nødt for å leve opp til, både på og utenfor banen som en Manchester United-spiller, og som en profesjonell spiller i Premier League. Det er ikke bare å stille opp, spille og trene, og så gå hjem og gjøre alle disse små ikke-fotball aktivitetene som vi har sett for mange fotballspillere gjøre, sier Solskjær og fortsetter:

– Jeg er fornøyd med hvordan mine spillere har respondert på den måten, at vi ikke ser for mye utenomsportslig. Det var en stor del av min karrière, at så lenge du er fotballspiller og spiller i Premier League, må du gjøre det meste ut av det. For plutselig får du skader og det er ingen god følelse. Det var da jeg bestemte at jeg ville bli værende i fotballen som trener. Men jeg prøvde å gjøre det meste ut av det, ved å leve livet slik det bør være.