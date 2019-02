LA Galaxy har gitt Ola Kamara (29) tillatelse til å reise til Kina for å forhandle om en overgang til en ny klubb.

– Ola har uttrykt sin intensjon om å forfølge muligheter andre steder, og vi har identifisiert av et alternativ som klubben vil dra stor nytte av økonomisk, sier Galaxy-direktør Dennes te Kloese i en pressemelding.

– Vi mener denne beslutningen var nødvendig for å forbedre og balansere stallen vår, samtidig som vi aksepterte Olas forespørsel. Overgangen tillater oss å oppnå den beste løsningen når vi ser på behovene våre nå og i fremtiden, fortsetter te Kloese.

Nordmannens nåværende klubb skriver ikke hvilken kinesisk klubb det dreier seg om. Det kinesiske overgangsvinduet stenger 28. februar, så en Kamara-overgang vil etter alt å dømme være i boks i nær fremtid.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen har ingen problemer med å skjønne at dette er en mulighet angriperen vil benytte seg av.

– Ola Kamara har hatt en fin tid i LA både på og utenfor banen, men om han får et godt tilbud fra Kina forstår jeg godt at han reiser. Han er ikke på et sånn nivå at han vil bli hentet av en stor klubb i Europa, så om han da kan få seg et veldig godt betalt eventyr i Kina før han returnerer til Norge forstår jeg godt at han vil ta den muligheten, sier han.

Kamara ble hentet fra Columbus Crew til LA Galaxy til 2018-sesongen. Nordmannen har banket inn mål i USA. Forrige sesong ble det 13 mål på 31 kamper for et lag der det er Zlatan Ibrahimovic som spiller hovedrollen.

Totalt har han scoret 34 mål på 59 kamper for Los Angeles-laget. Tidligere har Kamara spilt for blant annet Stabæk, Godset, 1860 München, Austria Wien og Molde.

Dersom overgangen går i boks, blir Kamara andre norske landslagsspiller i kinesisk fotball. Tidligere i februar ble Ole Selnæs (24) klar for Shenzhen FC.

Jesper Mathisen tror Kamara kan klare å holde seg i landslagssjef Lars Lagerbäcks planer.

– Landslagsplassen hans kan selvfølgelig være i fare, men han har samtidig vist etter lange reiser fra USA at han har prestert godt for Norge. Lagerbäck har likt å ha litt forskjellige spisstyper i troppen, og Kamara har gjort det såpass bra at han vil nok være en de har lyst å ha med seg selv om han ender opp i Kina.