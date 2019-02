– Nord-Korea vil ikke gi opp atomvåpen

Halvor Kippe mener likevel at vi må regne med at kapabiliteten kan være der. Dersom slike våpen skulle brukes, og treffe målet sitt, vil det få katastrofale konsekvenser.

KAOS: Det er samlet horder av pressefolk i den vietnamesiske hovedstaden i forbindelse med toppmøtet. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

– Nord-Korea har testet et kjernevåpen som hadde en sprengkraft som var omtrent ti ganger kraftigere enn Nagasaki-bomben, og vi har jo alle sett beretninger fra Hiroshima og Nagasaki, så da kan du gange opp antall døde derfra, dersom de skulle lykkes i å treffe en amerikansk storby. Men jeg vil understreke at disse våpnene nok i utgangspunktet har en avskrekkende rolle, de skynder seg ikke med å sette disse våpnene i bruk, sier Kippe.

Gjennom en lov Nord-Korea vedtok i 2013 heter det at de vil ta i bruk kjernevåpen selv ved aggresjon fra motparten. Det betyr at de på et tidlig stadie i en oppskalering kan være villige til å bruke disse, før de selv blir angrepet.

Under press

Det er dette som er bakteppet når Nord-Koreas leder Kim Jong-un og USAs president Donald Trump møtes i Hanoi onsdag.

NUPI-FORSKER: Henrik Stålhane Hiim.

Trump har et tydelig mål om at Nord-Korea skal kvitte seg med atomvåpnene sine og skrote hele programmet.

– Det han ønsker å oppnå er mest mulig nedrustning fra Nord-Koreas side. Om Nord-Korea kommer til å gi noe på denne siden, er et annet spørsmål. Det sier seniorforsker ved NUPI, Henrik Stålhane Hiim.

Forrige gang de to lederne møttes ble de enige om å jobbe for fred på Koreahalvøya, atomnedrustning og returnering av levninger fra Korea-krigen. Sett bort ifra returnering av noen levninger har de ikke kommet særlig lenger.

– Amerikanerne har nok et visst press på seg for å få igjennom noe mer konkret denne gangen, kanskje særlig på nedrustningssiden. For Nord-Koreas del er de nok komfortable med at denne prosessen fortsetter å gå, selv om de gjerne skulle hatt noe igjennom når det gjelder sanksjonslettelser, sier Hiim.

Liten tro på full nedrustning

– Har du noe tro på at Nord-Korea kommer til å gi opp sitt åpenvåpenprogram?

– Nei, det er lite sannsynlig. Det er ikke dermed sagt at de ikke kan gi opp noe av sin kapasitet, men hele programmet er det lite sannsynlig at de gir opp.

Han tror at mange ikke forstod hvor nære det var krig på Koreahalvøya i 2017, og mener vi skal være lettet for at de to lederne møtes.

– Fordi høsten 2017 var vi nærmere krig på den koreanske halvøya enn det mange i og for seg har oppfattet at vi var, og hvis samtalene bryter sammen, så kan situasjonen fort bli ustabil og faren for konflikter som i verste fall kan føre til bruk av kjernevåpen.

Heller ikke amerikanske etterretningsbyråer har troen på at Nord-Korea vil være villige til å gi opp atomvåpenprogrammet sitt helt. I slutten av januar la de fram en vurdering av Nord-Koreas nedrustningsplaner, og vurderte det som sannsynlig at regimet vil forsøke å beholde masseødeleggelsesvåpen.

Årsaken til dette skal være at landets ledere anser atomvåpen som kritisk for regimets overlevelse.

Denne vurderingen skal ha gjort Trump sint, ettersom han mener den vil bidra til å svekke mulighetene for at dette toppmøtet blir en suksess.

– Nord-Korea kan gjøre som Vietnam

Men valget av Vietnam og Hanoi som møteplass er neppe tilfeldig. For litt over 50 år siden var den vietnamesiske hovedstaden gjenstand for konstant bombing fra amerikanerne under Vietnam-krigen, mens de i dag er en viktig alliert av sin tidligere erkefiende.

I tillegg har de hatt en solid økonomisk vekst de siste tiårene siden de valgte å åpne opp for resten av verden og avslutte isolasjonen.

Dette kan være en del av årsaken til at møtet holdes i Hanoi; at Trump vil vise Jong-un hvilken vekst Nord-Korea kan få hvis de velger samme retning som Vietnam.

Vietnam is thriving like few places on earth. North Korea would be the same, and very quickly, if it would denuclearize. The potential is AWESOME, a great opportunity, like almost none other in history, for my friend Kim Jong Un. We will know fairly soon - Very Interesting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 27, 2019

I forkant av møtet har Trump sagt at en eventuell nedrustning kan føre til at sanksjonene som det nordkoreanske regimet er pålagt blir fjernet, hvilket vil åpne opp for utenlandske investeringer og økonomisk vekst i Nord-Korea.

Rundt klokken 03.30 natt til onsdag norsk tid sier Trump at Nord-Koreas potensiale er enormt hvis de nedruster:

– Vietnam blomstrer som få andre steder på jorda. Nord-Korea kan gjøre det samme, og veldig raskt, hvis de nedruster. Potensialet er FANTASTISK, en flott mulighet, som nesten ingen andre har hatt gjennom historien, for min venn Kim Jong-un, skrev han på Twitter.

Onsdag formiddag norsk tid gjentok han dette budskapet overfor Vietnams president Nguyen Phu Trong:

– Både jeg og Jong-un er glade for at vi holder dette viktige toppmøtet i Vietnam, fordi dere er et godt eksempel på hva som kan skje, sa Trump under møtet med presidenten.

En annen gulrot for Nord-Koreas diktator foran toppmøtet er potensialet for å endelig få en formell slutt på Koreakrigen. Krigen på den delte halvøya endte med en våpenhvileavtale i 1953, men det ble aldri inngått noen formell fred.

Frykter Trump vil gi for mye

Trump skal være håpefull til at dette toppmøtet kan bidra til å styrke hans posisjon, både hjemme i USA og på verdensbasis.

Toppmøtet kommer samtidig som Russland-granskningen til spesialetterforsker Robert Mueller nærmer seg slutten, og onsdag skal Trumps tidligere advokat vitne for Kongressen.

Mandag kom også nyheten om at en kvinne saksøker Trump. Kvinnen jobbet på Trumps presidentkampanje i 2016, og hevder at presidenten kysset henne uten samtykke.

Dette skal ha ført til at flere av Trumps rådgivere frykter at presidenten vil gi bort for mye i møte med Jong-un, i et forsøk på å lede oppmerksomheten vekk fra problemene hjemme. Det første toppmøtet ga ham mye positiv medieoppmerksomhet, og han håper gode resultater i denne ukens toppmøte kan sørge for at det gjentar seg, ifølge CNN.