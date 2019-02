– Hun hadde håpet at retten valgte frifinnelse, men vi konstaterer nå at hun er domfelt, så vi er skuffet, sier kvinnens forsvarer Olav Sylte, som bekrefter overfor TV 2 at kvinnen anket dommen tirsdag.

Videre forteller Sylte at han fryktet at retten hadde bestemt seg for å dømme kvinnen før rettsforhandlingene var ferdige.

– Nå ser vi resultatet av drøftelsene retten gjorde seg. Underveis var jeg bekymret for dette, og jeg skjønner nå at det var grunn til bekymring, sier Sylte.

Det er fra tidligere varslet fra begge sider at saken vil bli anket, og ankesaken er berammet i Agder lagmannsrett om tre uker. Sylte forteller at mye av deres bevismateriale vil være det samme.

– Vi mener hun burde bli frifunnet. Vi kommer til å gjøre noen tillegg i detil sentrale bevistemaene, sier han.

– Hun har ikke vært til stede, og kan ikke svare på hva som er dødsårsaken i noen av tilfellene. Hun vet ikke hva som, fordi hun ikke var der.

Domfelt på begge punkter

I tillegg til 21 års forvaring er kvinnen også dømt til å betale 200.000 kroner i oppreisning til en slektning, og 250.000 kroner i oppreisning til to andre slektninger.

Tiltalen ble under saken skjerpet, fra paragraf 233 første ledd til 233 andre ledd. Dette betyr at påtalemyndigheten mente kvinnen planla de to drapene.

I tiltalen het det at kvinnen gjorde følgende:

26. eller 27. mars i 2002 skal hun ifølge politiet ha drept faren sin i hans hjem. Han skal ha sørget for å skjenke ham med alkohol og piller før han trolig ble druknet i et badekar. ​

Natt til søndag 6. april i 2014 skal hun ha drept eks-kjæresten sin på et hotell i Kristiansand sentrum. Politiet mener at hun fikk ham til å innta dødelige tabletter før hun kvalte ham.​

Statsadvokat Leif Aleksandersen sa tidligere tirsdag at han er fornøyd med dommen:

– Jeg er tilfreds med at tingretten kom til samme konklusjon som påtalemyndigheten. Ut over det har jeg foreløpig ingen kommentar siden jeg ikke har fått lest dommen, sier Aleksandersen til TV 2.