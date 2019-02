Brendan Rodgers er ny Leicester-manager

Brendan Rodgers (46) er ny Leicester-manager. Det opplyser klubben på Twitter tirsdag kveld like før kl.20.00, tre kvarter før klubben tar i mot Brighton på King Power Stadium.

Kontrakten strekker seg til juni 2022.

– Jeg er privilegert og beæret over å være her som Leicester-manager og jeg skal vie mitt liv til å gjøre supporterne stolte av klubben sin. Sammen vil vi bli sterkere og jeg ser fram til å arbeide med spillerne, støtteapparatet og supporterne for å ta de riktige stegene fremover, sier Rodgers til klubbens hjemmeside.​

I Twitter-meldingen kommer den nye manageren med en melding til fansen.

– Med min erfaring og lagets talentfulle spillere, vil vi forhåpentligvis oppnå suksess sammen. Vi sees snart, sier Rodgers i videoen.

TV 2s Premier League-ekspert, Erik Thorstvedt, tror det er en smart ansettelse av Leicester.

– De har hatt veldig mange managere, de har byttet mye. Nå må de finne en retning, og Brendan Rodgers er i utgangspunktet en kultur-bygger. En som har en filosofi og en plan for hvordan man skal gjøre det. Og så er spørsmålet, er det bare veldig mange fine ord? For det er det faktisk, men hvor mye substans er det bak det. Men jeg har troen på at Brendan Rodgers er en bra mann, og at han er en som kan være der lenge. For det trenger de nå, en som kan være der over tid, sier Thorstvedt.

– Svært glad

Nestformann i Leicester, Aiyawatt Srivaddhanaprabha, sier han ser fram til fortsettelsen med Rodgers.

– Jeg er svært glad for at vi får en manager med Brendans kaliber til Leicester City og jeg gleder meg til å se hva han, vårt talentfulle unge lag, og vår dedikerte og dyktige stab kan oppnå sammen, sier nestformannen.

Brendan Rodgers var på plass på King Power Stadium tirsdag.

Fikk tillatelse av Celtic

Tidligere tirsdag bekreftet Celtic via en pressemelding på sine hjemmesider at Rodgers hadde fått tillatelse til å innlede samtaler med Premier League-klubben som sto uten manager etter at Claude Puel ble sparket etter 1-4 tapet for Crystal Palace sist helg.

– Brendan har gitt signal til klubben om at dette er en mulighet han ønsker å utforske nærmere, og derfor har vi meget motvillig gitt ham tillatelse til å snakke med Leicester, skrev den skotske klubben i tirsdagens pressemelding.

Allerede samme dag var Rodgers på plass på hjemmearenaen til Leicester, King Power Stadium.

– Ønsker ham all suksess

I en ny pressemelding tirsdag kveld takker Celtic Rodgers for jobben han har gjort i klubben, samtidig som de offentliggjorde at klubbens tidligere spiller og trener, Neil Lennon blir ny Celtic-manager ut sesongen.