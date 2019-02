På samme måte som man kaster mynter i en ønskebrønn, tenkte 28-åringen det ville bringe hell å slenge et par mynter inn i motoren før flyet startet.

Men bakkemannskap som fant myntene på bakken ved motoren, mente det ikke var noe godt tegn i det hele tatt. Fremmedlegemer i motoren kan føre til stor skade.

Kansellert

Det hele endte med at flygningen ble kansellert, og de 162 passasjerene måtte vente til dagen etter før de kom seg videre til destinasjonen.

Like heldig var ikke den kinesiske mannen, som ifølge Daily Mail ble arrestert og deretter saksøkt av flyselskapet på grunn av det økonomiske tapet hendelsen påførte selskapet.

(Un)Lucky Air flight 8L9960 cancelled as passenger throws “good fortune” coins into aircraft’s engine https://t.co/JpynmjOX1e pic.twitter.com/W6W7E1toTC — Aviation24.be (@aviation24_be) February 25, 2019

Søksmål

Flyet skulle gå fra Anqing til Kunming i Kina 17. februar. 28-åringen reiste sammen med kona og deres ett år gamle barn da mannen fant på at han ville kaste to yuan-mynter inn i en av flyets motorer.

– Hendelsen førte til et direkte økonomisk tap på nærmere 140.000 yuan (180.000 kroner), og vårt selskap vil gå til sak mot passasjeren i medhold av loven, heter det i en uttalelse fra selskapet.

Ifølge Daily Mail er dette slett ikke første gang overtroiske kinesere kaster mynter i flymotorer for hell og lykke på ferden. I juni 2017 sørget en 80 år gammel kvinne for at flyet fra Shanghai ble fem timer forsinket da hun gjorde nettopp dette. Senere samme år ble et Lucky Air-fly utsatt for samme behandling av en 76 år gammel kvinne.