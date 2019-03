12.000 nye elbiler på ett år – Oslo kommune etablerte 19 nye ladestasjoner

– Nå som det kommer stadig bedre utvalg av elbilmodeller med lengre rekkevidde, er storstilt utbygging av ladestasjoner den store barrieren. Her vil det i hovedsak være kommersiell utbygging, men lokale og nasjonale myndigheter må planlegge og tilrettelegge slik at utbyggingen går fort nok, uttaler Haugneland.

– Trenger et krafttak

Høyre og Venstre i Oslo ønsker å la kommersielle aktører slippe til på kommunens grunn for å få opp enda flere ladepunkter. Dette skal komme i tillegg til de 1000 kommunale ladestasjonene Solberg og Bjercke lover.

De frykter at folk vil slutte å kjøpe elbiler om de opplever at de ikke får ladet bilene.

– Skal vi lykkes med det grønne skiftet, så må vi sørge for at kjøretøyparken blir elektrifisert. Hvis det er i Oslo det nå begynner å stoppe opp, så er det veldig alvorlig. Vi må gjøre et krafttak og ha en helt annen takt i utbygging av ladestasjoner i Oslo, fastslår Eirik Lae Solberg.

Lover bedring

Lan Marie Nguyen Berg (MDG), byråd for miljø og samferdsel, forklarer at kommunen har tatt grep for å oppskalere utbyggingen av kommunale ladestasjoner.

EL-FRELST: Byråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) viste fram elektriske busser torsdag. Nå lover hun også flere ladestasjoner til Oslos elbilister. Foto: Lars Barth-Heyerdahl/TV 2

– For å gjøre det, trengte vi å gjøre to ting: både å organisere opp et prosjekt i bymiljøetaten og å få til en samkjøpsavtale. De to tingene tok dessverre litt lenger tid enn planlagt, og det er bakgrunnen for at vi fikk bygget ganske få kommunale ladestasjoner i fjor, sier Berg til TV 2.

Samtidig understreker hun at kommunen har gjort andre lade-tiltak.

– Vi opprettet også en ny støtteordning som muliggjør 20.000 nye ladepunkter i borettslag. Folk vil helst lade hjemme, og støtteordningen har vært kjempepopulær. Det synes vi er veldig gledelig.

Lover 600 nye stasjoner

I år lover Berg at kommunen skal bygge 600 nye ladestasjoner.

– Og det skal dere klare?

– 600 stasjoner i år i kommunens regi i tillegg til at støtteordningen for borettslag også fortsetter.

– Frykter du at folk lar være å kjøpe elbil fordi de ikke finner noe sted å lade bilen?

– Det er ingen ting som tyder på det i Oslo i dag. Elbiler utgjorde 50 prosent av nybilsalget i Oslo i januar, og det var 42 prosent i 2018 som helhet. Det er skapt et massemarked for elbiler i Oslo.