Video og bilder fra redningsoperasjonen viser et stort antall uniformerte karer som hjelper til med å befri den uheldige rotta.

Rotta satt nemlig bom fast i en åpning i et kumlokk. For å frigjøre gnageren, måtte kumlokket løftes på høykant for å gi dyret et dytt bakfra.

Brannvesenet ble tilkalt for å bistå dyreredningsorganisasjonen som rykket ut til rotte-krisen. Og historien fikk en lykkelig slutt for rotta, som kom uskadd fra hendelsen og ble sluppet tilbake i kloakken der den kom fra.

Normalt kan rotter ta seg gjennom svært trange åpninger. Men rotta i denne historien var både stor og velfødd.

– Hun hadde mye vinterflesk og satt fast ved hoftene. Hun kom seg verken framover eller bakover, sier dyreredderen Michael Sehr til lokale medier ifølge BBC.

At noen kanskje vil reagere på at det brukes ressurser på å redde ei rotte, bryr Sehr seg lite om.

– Selv dyr som hates av mange fortjener respekt, sier Sehr.