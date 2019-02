– Det er ikke penger å spare ved å bruke det gamle skroget, sier Tveten til TV 2.

Han sitter på kontoret hjemme i Ålesund og studerer bergingen av fregatten KNM Helge Ingstad nærmest fra minutt til minutt.

– I vår bransje er dette en helt spesiell hendelse som har opptatt mange. Det diskuteres livlig i det maritime miljøet om hvordan dette kunne skje og hva som skal skje videre, forteller Tveten.

Ingen hensikt

Med 35 års erfaring som takstmann på store båtulykker og skipsbranner, vet han hva han snakker om.

FØLGER MED: Erik Tveten følger direktesendingene fra hevingen av KNM Helge Ingstad med stor interesse. Foto: Kristian Haug Hansen/TV 2.

– Basert på erfaring fra 40-50 båter som har sunket tidligere så er det i dag ikke økonomisk regningssvarende å rive ut alt innvendig som er skadet og bygge opp en båt. Den eneste verdien er skroget med en verdi på 100-120 millioner kroner som kan repareres for en 40-50 millioner. Men jeg vurderer det som veldig lite hensiktsmessig, sier Erik Tveten som driver firmaet Tveten Marinconsult i Ålesund.

Forsvaret er klar på at det ikke er tatt noen beslutning på hva som skal skje med fregatten.

– Det er for tidlig å si noe om det. Nå skal vi få hevet KNM Helge Ingstad og gå gjennom båten for å få laget en tilstandsrapport på fartøyet før vi kan uttale oss om det, sier flaggkommandør Thomas T. Wedervang som er sjef for maritime kapasiteter i Forsvarsmateriell.

Totalvurdering

Han forstår at Forsvaret foreløpig ikke vil vedgå at KNM Helge Ingstad er tapt for alltid.

– Når skroget kommer ut av sjøen så er jo de stålmessige skadene relativt begrenset, og ikke det store problemet. Men jeg tror at når Forsvaret får gjort en totalvurdering så er det lite hensiktsmessig å bruke det gamle skroget. Da tror jeg at de finner ut at selve skrogprisen er liten i forhold til hva det koster å bygge en moderne fregatt. Da vil vurderingen etter hvert bli at KNM Helge Ingstad blir kondemnert og skrapet, sier Erik Tveten.

SYNLIG: Lekterene Rambiz og Gulliver har begynt å ta opp fregatten. Tirsdag er kranlektere og annet utstyr til stedet der den havarerte fregatten Helge Ingstad ligger i Hjeltefjorden. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Og da blir fregatten spiker?

– Som jeg sa til en journalist tidligere: Om to år kan du gå og kjøpe en pakke galvanisert spiker og der får du litt av Helge Ingstad. Det er mitt sannsynlige utfall av denne saken, sier takstmannen.

Operasjonen med å heve fregatten KNM Helge Ingstad ble iverksatt klokken 02 natt til tirsdag. Klokken 10 tirsdag formiddag opplyste Forsvaret at fregatten var hevet flere meter.

Arbeidet fortsatte videre utover kvelden, og sjefen for Forsvarsmateriell, Thomas Wedervang, sa til TV 2 klokken 18.00 at alt har gått etter planen så langt.

– Planen er å ha fregatten på lekter torsdag eller fredag, før vi deretter frakter båten til Håkonsvern, sa Wedervang videre.