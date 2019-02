Politiadvokat Marte Engesli Lysaker i Sørvest politidistrikt opplyser tirsdag til avisen at saken er oversendt Rogaland statsadvokatembete. Politiet anser derfor saken som ferdig etterforsket.

Statsadvokat Nina Grande bekrefter at saken nå ligger hos henne.

– Etterforskningen er omfattende. Det er store mengder informasjon jeg nå skal gjennomgå. Deretter vil jeg sende min innstilling til riksadvokaten, som har påtalekompetanse i denne typen saker, sier Grande.

Sunniva Ødegård ble funnet drept på en sti ved jernbanelinjen på Varhaug i Hå kommune på Jæren natt til mandag 30. juli i fjor. Under et tidlig avhør tilsto 18-åringen som er siktet for drapet å ha tatt livet av 13-åringen.

Mannen har også erkjent straffskyld og forklart at Sunniva var et tilfeldig offer.

Sakkyndige har vurdert den siktede 18-åringen og har konkludert med at han verken var psykotisk eller hadde sterk nedsatt bevissthet da drapet skjedde.

En eventuell tiltale vil ikke bli tatt ut før Den rettsmedisinske kommisjon er tilfreds med de sakkyndiges rapport. Rettssaken er like fullt forhåndsberammet til Jæren tingrett 15. mai. Over fire uker er satt av til saken.

