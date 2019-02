Kvinnen som er dømt for å ha tatt livet av sin egen far og en eks-kjæreste, fikk lese den over 70 sider lange dommen tirsdag ettermiddag.

Hun er dømt til 21 års forvaring.

En av kvinnens tidligere kjærester fikk en sterk reaksjon da TV 2 formidlet dommen til ham:

– Er det sant? Nå får jeg gåsehud og er veldig lettet. Hele familien min, inkludert barna, har fryktet utfallet, sier mannen i 50-årene til TV 2.

Mannen sier han fortsatt er redd for at han kan bli et offer for kvinnens raseri.

– Hun har truet meg før og i retten fikk vi høre at folk hun ikke likte fikk besøk av menn med finlandshetter og pistol. Jeg ser fortsatt ut av vinduet, sier mannen.

– Nå skal saken ankes videre, men akkurat nå føler jeg bare lettelse, avslutter han.

Dømt for dobbeldrap

Tirsdag var dommen fra Kristiansand tingrett klar, og kvinnen dømmes på alle punkter. Dommen er på 21 års forvaring med en minstetid på ti år.

Kvinnen er også dømt til å betale 200.000 kroner i oppreisning til en slektning, og 250.000 kroner i oppreisning til to andre slektninger.

Tiltalen ble under saken skjerpet, fra paragraf 233 første ledd til 233 andre ledd. Dette betyr at påtalemyndigheten mente kvinnen planla de to drapene.

I tiltalen het det at kvinnen gjorde følgende:

26. eller 27. mars i 2002 skal hun ifølge politiet ha drept faren sin i hans hjem. Han skal ha sørget for å skjenke ham med alkohol og piller før han trolig ble druknet i et badekar. ​

Natt til søndag 6. april i 2014 skal hun ha drept eks-kjæresten sin på et hotell i Kristiansand sentrum. Politiet mener at hun fikk ham til å innta dødelige tabletter før hun kvalte ham.​

Begge parter har på forhånd varslet at de vil anke, og ny rettssak er allerede berammet i lagmannsretten fra 19. mars. Det er satt av syv uker til neste rettsrunde.

– Fortsetter i lagmannsretten

Den drapsdømte kvinnens forsvarer, Olav Sylte, skriver følgende i en tekstmelding til TV 2 om doSmmen:

«Dømt i samsvar med aktors påstand. Saken fortsetter om tre uker i lagmannsretten. Ellers ingen kommentar.»

Statsadvokat Leif Aleksandersen er fornøyd med dommen:

– Jeg er tilfreds med at tingretten kom til samme konklusjon som påtalemyndigheten. Ut over det har jeg foreløpig ingen kommentar siden jeg ikke har fått lest dommen, sier Aleksandersen til TV 2.

​