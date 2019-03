Politiet grep inn mot Sylvi Listhaugs Facebook-profil

Mannen i 60-årene som skrev trusselen, nekter å betale boten, og saken kommer dermed opp i Oslo tingrett på et senere tidspunkt.

– Hva er grunnen til at dere tar en sak som denne alvorlig?

– I den konkrete saken er det framsatt drapstrusler mot en advokat, og det er alvorlig i seg selv. Han har etter mitt skjønn et særlig vern, som en aktør i rettsvesenet, og skal da beskyttes mot denne typen trusler, sier politiadvokaten.

Humlen sier angrep på rettsvesenet er et angrep mot demokratiet.

– Og da sier det seg selv at en tidligere justisminister, som er en del av rettsstatens indre kjerne, har en plikt til å sørge for at drapstrusler blir fjernet umiddelbart, sier Humlen.

Straffbart å spre trusler

Da hatkrimgruppen mandag denne uken ble oppmerksom på at trusselen fortsatt lå ute på Listhaugs side, over 20 uker etter at den ble publisert, tok de umiddelbart kontakt med Listhaugs moderator Andreas R. K. Jacobsen (24) for å få den slettet.

– Politiet har adgang til å gi pålegg om å at den typen trusler skal fjernes, og da har man en plikt til å rette seg etter det pålegget, og dersom man ikke retter seg etter pålegget til politiet, så kan man straffes også for det, sier politiadvokat Kruszewski.

Jacobsen, som har overtatt jobben som kommunikasjonsrådgiver for Listhaug etter Espen Teigen, har nektet å snakke med TV 2 på telefon denne uken, men bekrefter i en tekstmelding til TV 2 at trusselen ble slettet etter politiets pålegg.

Advokat Arild Humlen ble utsatt for grove trusler på Sylvi Listhaugs Facebook-side. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Så lenge drapstrussselen lå ute på nett, var den ifølge politiadvokaten å anse som et pågående brudd på straffeloven.

– Dersom det er slik at det er fremmet straffbare ytringer på en side du har ansvaret for, kan du i ytterste konsekvens straffeforfølges dersom du ikke fjerner den, fordi du medvirker til spredning av en straffbar ytring, sier Kruszewski.

Det skal en del til for at man straffes for medvirkning til spredning av trusler og hatefulle ytringer, men den enkelte har plikt til å fjerne dette fra sine sider, understreker politiadvokaten.

Listhaug har ikke svart på spørsmål fra TV 2 om hun beklager at drapstrusselen har ligget ute i lang tid.

I den omtalte tekstmeldingen skriver hun.

«Jeg tar fullstendig avstand fra alt som handler om hets og drapstrusler. Ukentlig er det tusenvis av mennesker innom min Facebook-side og engasjerer seg i kommentarfeltet, det er jeg veldig glad for. Nedsiden er at det er umulig for oss å få med oss alt som blir skrevet og dermed kan uakseptable innlegg bli stående».

– Bør gå foran med et godt eksempel

Nærmere 160.000 nordmenn har likt Listhaugs Facebook-side, og innlegget 4. oktober i fjor ble kommentert og delt av mange tusen personer.

TV 2 har sendt spørsmål til Listhaug om ikke hun som topp-politiker og tidligere justisminister burde ha gått foran med et godt eksempel, og sikret at hun ikke medvirket til å spre trusler eller hatefull ytringer, men det har hun ikke svart på.

Antallet anmeldelser om trusler og hatefulle ytringer er et økende problem, sier politiadvokat Kruszewski .

– Det er en sakstype som er prioritert av politiet, og som vi forsøker å forfølge etter beste evne. Dette er også et økende samfunnsproblem, som rammer stadig flere mennesker, og det er noe vi gjør vårt ytterste for å få bukt med.

– Er det et viktig signal at kjente personer holder sine Facebook-sider fri for den type ytringer?

– Som forbilder i samfunnet vil jeg si at det er viktig at de går foran med et godt eksempel.

– Men hvordan kan man vite hva som er ulovlig, og hva som går under ytringsfriheten?

– I denne sak en dreier det seg om en drapstrussel, og det er straffbart, så akkurat i denne saken er det ikke noen tvil. Men generelt kan også hatefulle ytringer være omfattet av straffeansvar, og da er det særlig de kvalifisert krenkende uttalelsene som er straffbare etter straffelovens paragraf 185.

Anmelder Listhaug

Da Humlen nylig fikk tips om at trusselen fortsatt lå ute på Listhaugs side, bestemte han seg for å anmelde stortingsrepresentanten for spredning av hatefulle ytringer og trusler.

«Jeg begjærer Listhaug etterforsket og straffet for forholdet» heter det i anmeldelsen, sendt Oslo politidistrikt 25. januar.

– Hun skal ikke lastes for hva andre skriver, men hun har ansvar for at det ikke blir stående straffbare trusler og hat-ytringer på siden. Man må kunne forutsette at de som har den typen sosiale plattformer følger med på hva som blir skrevet, sier Humlen til TV 2.

Han advarer mot at lemfeldig behandling av ytringer i kommentarfeltene kan skape en kultur som ender med at noen utfører straffbare handlinger.

Humlen påpeker at flere personer i kommentarfeltet under Listhaugs innlegg slo alarm om at det var framsatt drapstrusler på siden.

– Dette må hun være klar over, men hun har åpenbart ikke hatt noen interesse i å fjerne dem, påstår han.

I tekstmeldingen kommenterer Listhaug:

– Det hjelper ikke alltid å å bare gi beskjed i kommentarfeltet fordi vi som sagt ikke rekker over alt der. Det beste er å kontakte oss på epost. Jeg vil takke dem som bidrar gjennom å melde fra til oss. Det er en god hjelp for oss, heter det i tekstmeldingen fra Listhaug.

– Ble revet med

TV 2 har snakket med Oslo-mannen som kom med trusselen. Han er på vei til å bli uføretrygdet, og sier han ikke har råd til å betale forelegget, og vil sone i 20 dager i fengsel i stedet.

– Hva synes du om straffen?

– Den er fullstendig meningsløs. Jeg lot meg rive med. Hele livet mitt er preget av at jeg har ADHD, men det er første gang jeg får noe på rullebladet mitt.

– Angrer du?

– Ja, selvfølgelig gjør jeg det. Ikke på grunn av konsekvensene, men fordi jeg ble revet med. Ingen som kjenner meg vil tro at det er jeg som har skrevet det.

Strafferammen for drapstrusler går fra bøter til ubetinget fengsel i opp til ett år.