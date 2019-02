Se Chelsea-Tottenham på TV 2 Sport Premium og Sumo onsdag kl. 21.00.

Keeper-mytteriet til Kepa Arrizabalaga i ligacupfinalen er blitt den mest omtalte saken i sportspressen verden over de siste dagene. Den baskiske 24-åringen er bøtelagt én ukelønn og måtte si unnskyld etter at han nektet å bli byttet ut i finalen mot Manchester City.

En avgjørelse til det beste for gruppen

Nå er det store spørsmålet om Kepa blir vraket til onsdagens storkamp på Stamford Bridge mot London-rival Tottenham. Chelsea-manager Maurizio Sarri på tirsdagens pressekonferanse at han ikke har bestemt seg for hva han skal gjøre.

– Jeg ønsker å sende et signal til gruppen min. Det signalet kan være at Kepa er på banen, eller at han ikke er på banen. Jeg må ta avgjørelsen om hva som er til det beste for gruppen, sier Sarri, som fikk spørsmål om Kepa var klar til å spille fra start.

– Han må være klar. Han gjorde en feil og må ta konsekvensen av det. Dersom avgjørelsen er at han spiller, må han spille. Dersom han blir plassert på banken, så må han også være klar.

Helt siden intervjuene etter kamp søndag kveld har Sarri og Chelsea-leiren dysset det hele ned som en misforståelse, men det begynner å se mer og mer ut som en ordrenekt fra verdens dyreste keeper.

– Jeg snakket med Kepa, jeg snakket med alle. Han sa unnskyld til alle i støtteapparatet, men det var ikke nok. Han sa unnskyld til spillerne og klubben. Vi ønsker ikke å ta livet av ham, sier Sarri.

Sarri mener han har spillernes respekt

Den italienske manageren opplyste samtidig at det var klubbens avgjørelse å bøtelegge sisteskansen, men at han anser seg som ferdig med saken. Det vil nok på ingen måte legge en demper på presset som har vært Sarri de siste ukene.

Svake resultater, rapporter om intern uro og spørsmål om spillestilen har dyttet enda mer press på Sarri og hans rolle.

60-åringen fikk spørsmål om spillerne hadde fått for mye makt og mistet respekten for ham. Det parerte han greit:

– Så du kampen på søndag? Der har du svaret, sier Sarri, som hevder at spillerne har fått mer respekt for ham for måten han har håndtert Kepa-saken på.

– En uvanlig situasjon

Mange har imidlertid pekt på spillernes manglende vilje til å gripe inn og bistå Sarri med å få Kepa av banen - blant dem som fikk gjennomgå var kaptein Cesar Azpilicueta. Sarri, som var på vei ut inn i garderoben etter et lite raseriutbrudd, sier at han trengte et øyeblikk for å roe seg ned, men at spillerne og han er på bølgelengde.

– Det var virkelig en uvanlig situasjon, så spillerne var veldig sjokkerte, og det var vanskelig å reagere umiddelbart, sier Sarri.

– Kapteinen (Azpilicueta journ.anm) kom til meg rett etter kampen. Så snakket han med Kepa. I går snakket vi alle sammen. Situasjonen er tydelig i garderoben.

Nå gjenstår det å se om Chelsea står samlet til onsdagens kamp, som kan bli avgjørende for hvordan sesongen ender. Blåtrøyene bør vinne for å holde følge med Arsenal og Manchester United i kampen om den livsviktige fjerdeplassen som gir spill i Champions League.