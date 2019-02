En 15 år gammel gutt som var elev ved Ruseløkka skole i Oslo, døde søndag i en ulykke i en tunnel ved Filipstad i Oslo.

I tillegg ligger en 15 år gammel gutt, også han elev ved skolen, og en 16 år gammel jente på Haukeland sykehus med alvorlige skader.

Tirsdag har elever ved skolen minnes sin avdøde klassekamerat, blant annet ved å legge ned blomster i nærheten av ulykkesstedet. Tre av dem er Jonathan Berntsen (15), Anna Victoria Brandt (15) og Amalie Bjørnstad (15).

– Vanskelig å innse

Til TV 2 forteller de tre at det er vanskelig å forstå hva som har skjedd.

– Man hører om slikt på nyhetene hele tiden og man synes det er utrolig trist, men da vi fikk vite at det var noen så nære oss var det helt forferdelig, sier Bjørnstad.

Jonathan Berntsen (15), Anna Victoria Brandt (15) og Amalie Bjørnstad (15). Foto: Ane Rostad Stokholm/TV 2

– Det er vanskelig å innse at vi har mistet en veldig hyggelig skolekamerat. Det er veldig tungt, legger Brandt til.

Hun beskriver begge guttene som gledesspredere både i og utenfor klasserommet.

– Man merker veldig fort at det er en god venn som har gått bort, legger Bjørnstad til.

Følelsesladet

Rektor ved Ruseløkka skole, Merete Hansen, sier til TV 2 at det har vært en følelsesladet dag på skolen tirsdag.

– Men det har vært en fin minnestund med flotte elever som har bidratt med sang, dikt og minneord, sier hun.

Rektor Merete Hansen ved Ruseløkka skole i Oslo. Foto: Heiko Junge/NTB Scanpix

Rektoren roser også elevene ved skolen.

– De er tøffe som tør å vise følelser og de tar vare på hverandre. De har vært flinke til å dele tanker og minner disse dagene, de er modige som tør å vise seg sårbare, sier hun.

Undersøkt stedet

Tirsdag har Statens havarikommisjon vært i tunnelen hvor ulykken skjedde, for å gjøre undersøkelser.

Havariinspektør Hans Bjørnseth i Statens havarikommisjon for transport sier til TV 2 at det foreløpig er uklart hva som er bakgrunnen for ulykken.

– Kan dere si noe om dere vurderer dette som et godt nok sikret anlegg?

– Det vil jeg ikke uttale meg om nå. Det må vi få bruke litt tid på å gjøre en endelig vurdering av, men foreløpig har vi ikke funnet noen forhold som virker kritikkverdige, sier han.