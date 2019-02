– Dette er en historisk dag, og det har vært helt fantastisk å se Anna og Magda komme gjennom her på Kvakestad i Ski, sa Ski-ordfører Hanne Opdan (Ap) til TV 2 etter at gjennombruddet var et faktum.

Etter forrige måneds nedslående nyhet om forsinkelse og milliardsprekk, kunne både politikere og prosjektledere glede seg over at tunnelboremaskinene har gjort jobben prikkfritt.

– Det er veldig spektakulært å se på de to tunnelboremaskinene som kommer ut. Det er veldig sjelden de kommer ut samtidig, så her har det vært presisjon, sier prosjektdirektør Per David Borenstein.

Den nye Follobanen vil gi 11 minutters reisetid mellom Oslo og Ski når den står ferdig. Nesten hele strekningen går i tunnel hvor togene kan kjøre i opptil 250 kilometer i timen. Tunnelen er nær 20 kilometer lang og er Nordens lengste.

Nå som selve boringen er unnagjort, skal maskinene demonteres. Deretter må alt av jernbaneteknisk utstyr som spor, kontaktledninger, signaler og elektroinstallasjoner på plass.

– Dette markerer en ny og annerledes fase for prosjektet, sier prosjektleder Anne Kathrine Kallager.