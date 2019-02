May åpner for å utsette brexit

Den nye planen ble presentert for regjeringskollegiet og deretter for hele Underhuset tirsdag ettermiddag.

Første trinn er en avstemning i Underhuset senest den 12. mars. Der skal de folkevalgte nok en gang få anledning til å stemme over utmeldingsavtalen May har forhandlet fram med EU, med eventuelle tillegg og endringer.

Men stemmes avtalen ned på nytt, vil May ta initiativ til to nye avstemninger:

En avstemning den 13. mars om hvorvidt Storbritannia skal gå ut av EU uten avtale.

En ny avstemning den 14. mars om hvorvidt Storbritannia skal be om en utsettelse av brexit hvis flertallet sier nei til å gå av EU uten avtale.

En slik avstemning vil være et stort skritt for May, som tidligere har sagt kategorisk nei til utsettelse av skilsmissen.

Den nye planen kan også ventes å utløse raseri blant brexitforkjempere i hennes eget parti.

Men statsministeren har samtidig vært under et enormt press fra partifeller som krever garantier for at Storbritannia ikke vil krasje ut av EU uten avtale.

Løser ingenting

May gjør det klart at hun fortsatt er mot en slik utsettelse.

– En forlengelse vil ikke ta «no deal» av bordet. Eneste måte å gjøre det på, er å avlyse utmeldingen, noe jeg ikke kommer til å gjøre, eller å inngå en avtale, sa statsministeren da hun presenterte planen for Underhuset.

Ifølge henne vil Storbritannia grunnleggende sett stå overfor nøyaktig de samme alternativene som før:

– Enten å gå ut med en avtale, å gå ut uten en avtale eller å avlyse brexit.

Økende press

Mays helomvending kommer i kjølvannet av trusler fra flere ministre om at de vil gå av i protest hvis de ikke får garantier for at regjeringen ikke vil la «no deal» bli en realitet.

Samtidig har Labour økt presset på May ved å åpne for en ny folkeavstemning om brexit, hvis deres egen alternative plan for skilsmissen stemmes ned. Labours plan kommer opp til avstemning allerede onsdag.

Opposisjonsleder Jeremy Corbyn kaller Mays tilnærming «grotesk uansvarlig».

– Dette er en bevisst strategi for å øke tidspresset, sa Corbyn da han fikk ordet etter May.

Krever enstemmighet

Utgangspunktet er at Storbritannia skal gå ut av EU ved midnatt norsk tid den 29. mars.

En utsettelse av skilsmissen er kun mulig hvis stats- og regjeringssjefene fra EUs øvrige 27 medlemsland enstemmig går med på det.