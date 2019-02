– Tøft å gå gjennom denne saken på nytt

Ti år gamle Ida fra Danmark var på vinterferie med familien til Gautefjell alpintanlegg i 2017 da det gikk galt.

Hun befant seg under en hengkant da en 17 år gammel gutt svevde over kanten og krasjet inn i beinet hennes i stor fart.

Sammenstøtet påførte begge skader. Verst var det for 10-åringen som i ble påført en rekke brudd i beinet og har måttet gjennomgå flere omfattende operasjoner. Legene anslår at hun er 20 prosent handikappet etter ulykken.

Den nå 19 år gamle mannen er i to rettsinstanser blitt dømt for uaktsom alpintkjøring.

Han ble idømt 18 dager betinget fengsel og en bot på 75.000 kroner i Agder lagmannsrett.

Saken ble anket helt opp til Høyesterett, som behandlet saken tirsdag.

Der ba 19-åringens forsvarer, Svein Kjetil Stallemo, om at dommen mot sin klient endres eller oppheves.

Det finnes få sammenlignbare saker i norsk rettshistorie, og definisjonen av kravet til uaktsomhet innenfor skikjøring var et nøkkelpunkt i Høyesterett tirsdag.

Aktor og familiens bistandsadvokat sammenlignet saken med flere dommer om aktsomhet innen vegtrafikk, og dette var et stridstema i retten.

– Ekstraordinære omstendigheter

19-åringens forsvarer Stallemo argumenterte for at fritidsaktiviteter som alpintkjøring ikke bør underlegges de samme aktsomhetskravene som i trafikken.

Han påpekte også at det stilles langt strengere krav til bilførere som må gjennomgå teoretiske og praktiske prøver, mens det ikke stilles lignende krav for å kunne stå på ski i en skibakke.

Mor og far til Ida som ble påkjørt i skibakken var til stede i Høyesterett tirsdag. Foto: Anders Eid

– Du kan ikke være like streng som du er med en bilfører som i noen tilfeller fører vogntog på mange tonn. Vi har nesten ett trafikkdødsfall om dagen og et ukjent antall skader, men vi har ikke det samme på slalåmkjøring. Samfunnet har ikke det samme behovet for en like streng norm for slalåmbakken, sa Stallemo til TV 2 etter at retten var hevet.

– Men grensen må vel gå ett sted, også i slalåmbakken?

– Jeg er enig i at man kan være uaktsom i en slalåmbakke, og det kan sikkert rettes kritikk mot hvordan han kjørte, men vi skal vurdere situasjonen der og da, og i denne situasjonen var det faktorer som er viktige elementer for at denne ulykken skjedde, som vi mener mindretallet i lagmannsretten tok hensyn til, sier han.

Stallemo la i retten også vekt på at tiltalte var under 18 år da ulykken skjedde, og at henget ikke var merket.