Den tidligere nære medarbeideren har allerede innrømmet å ha løyet under høringer om Trumps planer om et byggeprosjekt i Moskva.



Cohen er også dømt for å ha brutt reglene for valgkampfinansiering. Han starter soningen av en dom på tre års fengsel i mai.

Men først skal Cohen forklare seg for kongressen. I løpet av tre dager denne uken ventes Cohen å komme med en rekke avsløringer om sin tidligere sjef. Få personer har like intim kjennskap til Trumps disposisjoner som Cohen har.

Løgner og juks

En person med kjennskap til saken sier til nyhetsbyrået AP at Cohen vil fortelle om episoder som viser at Trump lyver og jukser som forretningsmann. Når det handlet om å komme inn på Forbes' liste over verdens rikeste, overdrev han sin egen formue. Når det gjaldt skattespørsmål, løy han andre veien og hevdet at han hadde mindre å rutte med enn det som var tilfelle.

Cohen ventes å legge fram dokumentasjon over Trumps finansielle disposisjoner. Tallene vil imidlertid være vanskelig å få bekreftet uavhengig siden Donald Trump har nektet å offentliggjøre sin egen selvangivelse, noe som er svært uvanlig for presidenter.

Andre historier vil beskrive Trump som rasist. I et intervju med Vanity Fair i fjor sa Cohen at Trump stadig brukte rasistiske uttrykk og at han i valgkampen i 2016 sa at «svarte folk er for dumme til å stemme på meg».

Lovbrudd

Men det som kan vise seg å bli mest skadelig for presidenten, er at Cohen vil forklare seg om at Trump kan ha gjort seg skyldig i lovbrudd etter at han ble president. Det skriver New York Times.

Dette handler om betaling av «hysj-penger» til pornoskuespilleren Stormy Daniels. Cohen betalte 130.000 dollar til Daniels i oktober 2016 for at hun skulle holde tett om et angivelig seksuelt forhold til Trump.

Cohen skal ha fått tilbakebetalt pengene gjennom månedlige utbetalinger fra Trump-organisasjonen. Deler av beløpet ble betalt til Cohen i 2017 og altså etter at Trump ble innsatt som president.

Ifølge Washington Post kommer Cohen til å fortelle svært detaljert om hvordan Trump instruerte Cohen til å betale ut «hysj-penger». Noe av informasjonen er ikke offentlig kjent fra før.

Vil fremstille Cohen som løgner

To av høringene er lukket, men onsdagens høring er åpen og ventes å bli fulgt av millioner av tv-seere. Selv om Cohen forklarer seg under ed og derfor må antas å fortelle sannheten, vil de republikanske politikerne i komiteen gå til harde angrep på Cohens troverdighet. De antas å tegne et bilde av Cohen som en løgner som finner på historier for å skape et mer fordelaktig bilde av seg selv.

Cohen vil svare med å si at han løy for å dekke over for Trump, men at han er ferdig med det. Hans prioriteringer nå er barna, familien og landet.

Advokat Lanny J. Davis, som er rådgiver for Cohen, sier til New York Times at hans klient har forberedt seg svært grundig, og at han ikke bare vil fortelle sannheten, men også dokumentere påstandene.