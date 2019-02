Slik kan toppmøtet bli en seier for dem begge

Den vietnamesiske hovedstaden, Hanoi, kan lett oppleves kaotisk på en helt vanlig dag, men akkurat nå står den på hodet.

Store deler av sentrum er sperret av, og sikkerheten er på topp i forbindelse med toppmøtet mellom USAs president, Donald Trump, og den nordkoreanske lederen, Kim Jung un.

Onsdag skal de to lederne møtes.

Men innbyggerne i Hanoi ser ikke ut til å bry seg så mye om kaoset. De fleste synes det er stort at toppmøtet holdes her. Og mange har bidratt med å sørge for at byen skinner så godt som den bare kan før de prominente gjestene ankommer.

– Fred skal skapes i Hanoi, sier flere av de jeg snakker med. De er tydelig stolte og har høye forventninger til møtet.

Det er ikke tilfeldig at møtet holdes i Hanoi. Vietnam og Nord-Korea er to land som har en relativt lik historie. Begge land har opplevd å bli splittet i to, og deretter endt opp som kommuniststater. Men da Vietnam valgte å åpne opp for resten av verden midt på 80-tallet, valgte Nord-Korea å fortsatt isolere seg.

I løpet av de siste ti-årene har Vietnam hatt en enorm økonomisk vekst, samtidig som kommunistpartiet har beholdt makten. Landets ledelse har beholdt den sosiale kontrollen på befolkningen, og ingen opposisjon godtas. Samtidig har Vietnam blitt en viktig alliert av sin tidligere erkefiende, USA.

KAOS: Det er samlet horder av pressefolk i den vietnamesiske hovedstaden i forbindelse med toppmøtet. Foto: Bent Skjærstad.

Dette er nok mye av grunnen til at møtet holdes i Hanoi. Trump vil vise Kim Jung un hva Nord-Korea kan oppnå dersom de stanser atomvåpenprogrammet, ruster ned og velger en annen retning enn å isolere seg.

I forkant av møtet har Trump sagt at dersom Kim ruster ned så kan det åpne opp for at de strenge sanksjonene som er innført mot det nordkoreanske regimet fjernes. Og gulroten Trump frister Kim med er løftet om at dette også vil åpne opp for utenlandske investeringer og økonomisk vekst i Nord-Korea. Musikk i ørene for en diktator som har som mål å sørge for akkurat dette.

På denne måten vil Trump sørge for at Kim blir medgjørlig under deres andre toppmøte, og sørge for at den nordkoreanske lederen kommer med konkrete løfter når det kommer til nedrustning.

For Trump trenger at det kommer noe konkret ut av dette møtet i Hanoi. Den amerikanske presidenten fikk massiv kritikk etter deres første møte i Singapore. Mange mente dette kun var et show, og at han ikke oppnådde noe som helst. Andre mente Trump aldri burde ha møtt Kim Jung un ansikt til ansikt. Og kommer det ikke noe konkret ut av møtet i Hanoi vil kritikken bare øke.