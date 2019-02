Den dødelige sykdommen Afrikansk svinepest har kommet til Europa, opplyser Mattilsynet.

– Pesten har vært i Øst-Europa en periode, og har nå kommet til Belgia. Vi er veldig bekymret for at sykdommen skal komme til Norge, sier Mattilsynets seksjonssjef for dyrehelse Anne Marie Jahr til TV 2.

Den alvorlige dyresykdommen er svært smittsom, og er dødelig for griser. Det finnes ingen behandling eller vaksine.

Unngå å ta med kjøtt fra Europa

I Kina måtte nylig 200.000 griser slaktes for å hindre spredning.

Sykdommen er ikke farlig for mennesker.

Foreløpig ser man sykdommen spre seg sakte fra Baltikum, som omfatter landene Latvia, Litauen og Estland. Samtidig er pesten også oppdaget så langt vest som Belgia.

Mattilsynet understreker at det nå er viktig med tiltak som hindrer at den blir en trussel for norske grisebesetninger. Dette innebærer blant annet at man ikke skal ta med seg kjøtt eller kjøttprodukter hjem fra Europa.

– Hvis smitten sprer seg blant tamsvin, kan den slå ut store deler av bestanden. Det er mye transport av svin mellom besetninger i Norge, og smitten kan fort spre seg før vi rekker å stoppe den, sier Jahr.

I FARE: Norske griser må unngå å bli smittet av Afrikansk svinepest, som nå sprer seg i Europa. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

Kan bli svinemangel i butikkene

Viruset er hardført og kan overleve i jord eller matvarer over lengre tid. Dersom smitten først etablerer seg i Norge, er det trolig umulig å bli kvitt den igjen.

Det kan føre til enorme kostnader og potensielt mangel på svinekjøtt i butikkene.

Pesten sprer seg svært raskt mellom gårder. Den kan også spre seg gjennom mat fra land med sykdommen, og derfor er det viktig at man ikke kaster matavfall i naturen.

– Vi er bekymret for at matrester fra utlandet skal kastes i norsk natur, og at villsvin dermed skal smittes. Da kan smitten fort bevege seg videre til tamsvin. Folk kan også ha smitte på seg etter besøk til andre land. Da bør de unngå kontakt med norsk svin, sier Jahr.