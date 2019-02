Haukeland sykehus kom tirsdag med en pressemelding hvor de opplyste om at de to tenåringene fortsatt er alvorlig skadd etter ulykken.

Havariinspektør i Statens havarikommisjon for transport, Hans Bjørnseth, sier til TV 2 at de har undersøkt området tirsdag.

– Vi har vært på stedet for å gjøre oss kjent med området, og hvordan det er her. Vi har sett på stedet der selve ulykken skjedde, sier han.

Sammenfatter funn

Bjørnseth forteller at mye tyder på at tenåringene har vært i kontakt med kjøreledningene i tunnelen men at det foreløpig er uklart hvordan ulykken har skjedd.

Havarikommisjonen ser nå etter forhold som gjør det aktuelt å igangsette en full sikkerhetsundersøkelse av ulykken.

– Funnene og tingene vi gjør her i dag vil bli sammenfattet med andre fakta og data vi samler inn, sier han.

Hans Bjørnseth er havariinspektør i Statens havarikommisjon. Foto: Ane Rostad Stokholm

Undersøker området

Blant annet har de sett på hvordan området er sikret med gjerder og andre sperrer.

– Vi har sjekket om det er noe spesielt med togsettet. Vi har ikke sett noen klare avvik så langt, men må se på regelverket, sier han og forteller at det heller ikke ser ut til å være noe galt med kontaktledningsanlegget.

– Så foreløpig har dere ikke funnet noen kritikkverdige forhold?

– Nei, så langt kan vi ikke si at vi har gjort det. Men som sagt må vi sammenholde det med teknisk regelverk og de forhold som regulerer slike områder, sier han.

– Kan dere si noe om dere vurderer dette som et godt nok sikret anlegg?

– Det vil jeg ikke uttale meg om nå. Det må vi få bruke litt tid på å gjøre en endelig vurdering av, men foreløpig har vi ikke funnet noen forhold som virker kritikkverdige, sier han.