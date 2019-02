Varebilen som var lastet med det svært farlige giftstoffet cyanid har ikke kommet til rette etter at den ble meldt stjålet onsdag kveld i forrige uke, opplyser Øst politidistrikt tirsdag.

I Mercedes Sprinter-varebilen som ble stjålet på Lørenskog stasjon, var det en beholder på 25 gram med kaliumcyanid som nå er på avveie.

Pakningen som er forsvunnet, kan potensielt ta livet av 125 mennesker.

– Bilen er ikke funnet. Det er heller ingen mistenkte i saken. Den etterforskes fortsatt som et grovt tyveri. Om noen observerer bilen, kontakt politiet umiddelbart på nødnummer 112, sier politiadvokat Camilla Granstrøm i Øst politidistrikt.

Ber om tips

Det var universitetet i Oslo som hadde bestilt cyaniden, som skulle brukes til forskningsformål. Beholderen er 9,5 centimeter høy og er produsert av det internasjonale legemiddelfirmaet Sigma-Aldrich.

I en pressemelding tirsdag oppfordrer politiet at folk sender inn tips dersom de har gjort observasjoner.

– Vi utelukker ikke at lasten er dumpet. Om noen kommer over mistenkelige gjenstander ber vi om at politiet varsles umiddelbart, og at det vises stor forsiktighet. Vi er fortsatt interessert i tips i saken. Disse kan ringes inn til tipstelefonnummer 64 81 95 99, sier politiadvokat Granstrøm.