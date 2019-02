Flere måneder før årets sommerferie har passkøene på Østlandet allerede begynt å hope seg opp.

I Oslo er første ledige time i midten av mai, og folk står i kø fra de tidlige morgentimene for å sikre seg en av de få drop-in-timene.

Ifølge VG har flere steder på Østlandet fire måneders ventetid for å få nytt pass.

Dette til manges frustrasjon, da flere risikerer å ikke få passet sitt i tide før den neste ferieturen.

For lite kapasitet

Det er flere årsaker til den lange ventetiden.

Flere politistasjoner opplever stor pågang etter nyttår, og gang på gang opplever politiet å ikke ha nok kapasitet til å møte dette trykket.

Kontorer rundt omkring i landet er også under ombygging som følge av at Norge skal få ID-kort i 2020. Med disse kortene kan nordmenn reise innenfor EU uten pass.

Dette skaper også forsinkelser for de reiseglade.

Iverksetter tiltak

Tirsdag ettermiddag møttes justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) og politidirektør Håkon Skulstad for å diskutere hvordan de skal løse denne pågående krisen.

Etter møtet kunne Wara fortelle at det blir satt i gang nye tiltak for å få unna de store køene.

– Det vil nå bli mulig å bestille pass 90 dager på forhånd. Det vil bli forsterket bemanning, lengre åpningstider og lørdagsåpent. Dette er tiltak som vil sørge for at folk får pass, forteller Wara til TV 2.

Sms-påminnelse

Passkaos er slettes ikke noe nytt i Norge. Derfor påpeker Wara at det er viktig å tenke langsiktige løsninger.

– Til neste år vil de nye systemene sørge for at folk får en påminnelse på sms fra politiet om at det er på tide å fornye passet, og et forslag med ny time for å få pass, sier han.

På denne måten håper Wara at de kan fordele pågangen bedre gjennom hele året.