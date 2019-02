Syvbarnsmor dømt til 21 års forvaring for dobbeltdrap

Kvinnen (43) var tiltalt for drap på sin far og tidligere samboer, i henholdsvis år 2002 og 2014.

Tirsdag var dommen fra Kristiansand tingrett klar, og kvinnen dømmes på alle punkter. Dommen er på 21 års forvaring med en minstetid på ti år.

Kvinnen er også dømt til å betale 200.000 kroner i oppreisning til en slektning, og 250.000 kroner i oppreisning til to andre slektninger.

Tiltalen ble under saken skjerpet, fra paragraf 233 første ledd til 233 andre ledd. Dette betyr at påtalemyndigheten mente kvinnen planla de to drapene.

I tiltalen het det at kvinnen gjorde følgende:

26. eller 27. mars i 2002 skal hun ifølge politiet ha drept faren sin i hans hjem. Han skal ha sørget for å skjenke ham med alkohol og piller før han trolig ble druknet i et badekar. ​

Natt til søndag 6. april i 2014 skal hun ha drept eks-kjæresten sin på et hotell i Kristiansand sentrum. Politiet mener at hun fikk ham til å innta dødelige tabletter før hun kvalte ham.

Statsadvokat Leif Aleksandersen la ned påstand om 21 års forvaring for kvinnen under prosedyrene i januar.

Kvinnen selv har ikke ønsket å forklare seg i saken. Hun erkjente ikke straffskyld da saken startet i Kristiansand tingrett i midten av november.

– Jeg har snakket med min klient. Hun er overrasket, men tar det med fatning, sier en av kvinnens forsvarere, Katja Hakvaag Kristiansen, til TV 2.

Begge parter hadde på forhånd sagt de ville anke, og ny rettssak er allerede berammet i lagmannsretten fra 19. mars. Det er satt av 7 uker til neste rettsrunde.

Hemmelig agent

Saken ble rullet opp da politiet fattet mistanke til at det var noe galt ved dødsfallet i 2014.

– Han ble funnet med hodet inn i puta, og man var da av den oppfatning at luftveiene var blokkert. Dette er en stilling du ikke havner i naturlig, og som mennesker har reflekser for å komme seg ut av, sa aktor Leif Aleksandersen i sitt innledningsforedrag.

Politiet satte i en hemmelig etterforskning av kvinnen. De fikk bistand fra Oslo politidistrikt og Kripos, og det ble satt i gang en undercover-aksjon.

En hemmelig agent møtte fra 17. desember 2014 til 23. august i 2017 kvinnen hele 49 ganger. Møtene varte mellom 10 minutter og 13 timer.