Celtic bekrefter i en pressemelding at Brendan Rodgers (46) har fått tillatelse til å innlede samtaler med Premier League-klubben Leicester

– Brendan har gitt signal til klubben om at dette er en mulighet han ønsker å utforske nærmere, og derfor har vi meget motvillig gitt ham tillatelse til å snakke med Leicester, skriver klubben.

Usikker på om Rodgers blir suksess

Leicester står uten manager etter at Claude Puel ble sparket i kjølvannet av 1-4-tapet for Crystal Palace i helgen.

Ifølge The Herald tar Rodgers med seg Kolo Touré og Chris Davies som assistenter til King Power Stadium.

– Da blir det i alle fall ikke så mange kjedelige intervjuer fra manageren til Leicester lenger, sier TV 2s Premier League-ekspert Simen Stamsø-Møller.

– Han er en mer eksentrisk manager enn det Leicester har hatt før. Jeg er ikke sikker på hvor god han er, men det virker som om at han er godt likt de fleste stedene han drar.

Rodgers kjenner godt til Premier League, spesielt etter tre sesonger som manager i Liverpool. 46-åringen ble kåret til årets manager i Premier League etter 2014-sesongen hvor Liverpool tapte tittelkampen mot Manchester City etter de minneverdige kampene mot Chelsea og Crystal Palace i henholdsvis tredje siste og nest siste serierunde.

Nordiren ble belønnet med en ny fireårskontrakt, men ble sparket litt over ett år senere etter 1-1-kampen mot Merseyside-rival Everton.

– Han hadde brukbar suksess i Liverpool. Han klarte å få det laget til å levere veldig bra. Men det var høye topper og dype daler. Det har også kjennetegnet Leicester de siste årene, sier Stamsø-Møller.

– Som type slår Rodgers meg som en som kan motivere og få folk med seg. I Liverpool malte han med litt bred pensel i uttalelsene. Det ble litt for positivt og halleluja noen ganger. Det er nok det som irriterte fansen til slutt. Han skrøt av laget selv om det gikk dårlig.

– Det gir mening

Leicester håper nå at Rodgers skal føre laget oppover på tabellen etter en skuffende sesong. Premier League-vinneren fra 2016 har ikke vunnet siden 1. januar og ligger på tolvteplass på tabellen med åtte poeng ned til Southampton på den første nedrykksplassen.

– Det virker som at de trenger noe nytt. Av managerne som er tilgjengelige på hyllen Leicester kan velge på, så gir dette mening. Jeg er samtidig veldig usikker på hvordan han velger å løse dette laget. Slik jeg ser det, er det et lag som egentlig er skreddersydd for kontringsfotball med Vardy, Gray og krigerne på midten. Det er det de burde satse på, sier Stamsø-Møller.