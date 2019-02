Carrington (Manchester): På dagen Ole Gunnar Solskjær fyller 46 år, er ikke skadestatistikken i Manchester United noe å rope hurra for. På pressekonferansen før onsdagens kamp mot Crystal Palace, kommer manageren med en oppdatering på skadene som preger troppen.

– Vi har ikke trent ennå, så jeg har ikke så mye positivt å komme med, varsler Solskjær.

Rashford tvilsom

Opp mot ti spillere er nå ute med skade. Og foreløpig ser det ikke ut til at mange av de blir kampklar med det første.

– Matteo Darmian trente her om dagen, men er ikke klar ennå. Med Marcus Rashford må vi fremdeles se an hvordan ankelen hans responderer på behandlingen. Muskelskadene er for tidlig å si noe om. Phil Jones har vært litt syk i det siste, så det har holdt han ute. Heldigvis er vi godt besatt på stopperplassene, sier Solskjær.

Kristiansunderen er klar på at han ikke vil ta noen sjanser på å få nøkkelspillere tilbake for kjapt.

– Antonio Valencia er fremdeles noen uker unna. Anthony Martial blir ikke klar for Crystal Palace, kanskje han er tilbake mot Southampton, men vi vil ikke ta noen forhastede beslutninger. Vi vil ikke risikere noe mer nå. Jessie Lingard var veldig giret på å spille mot Liverpool. Alt så bra ut på trening, og han responderte som han skulle på behandlingen. Sett i etterkant var nok kampen mot Liverpool et par dager for tidlig for han, innrømmer Manchester Uniteds managervikar.

Vurderer å bruke unggutter

Skademarerittet gjør at flere unge spillere blir aktuelle mot Palace.

– De er klare. Det handler om å ta sjansen. De skal bare gå ut og være seg selv. Kanskje kan de bli avgjørende for oss, men de kommer ikke til å koste oss kampen, mener han – og lovpriser Tahith Chong, James Garner og Angel Gomes når han snakker om ungguttene.

Spillerne på skadelisten til Solskjær er Ander Herrera, Nemanja Matic, Juan Mata, Jessie Lingard, Marcus Rashford, Matteo Darmian, Marcos Rojo, Antonio Valencia, Anthony Martial og Phil Jones. Den Solskjær håper kan rekke kampen, er Rashford.