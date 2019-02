– Jeg kommer ikke på banen i dag. Det går ikke. Det ringer fortsatt i øret, og jeg har veldig vondt i hodet. Jeg greide ikke å sove noe i natt, sier Johansson til Aftonbladet.

Den svenske cupkampen i fotball ble stanset sekunder ut i annen omgang etter at IFK Göteborg-supportere bak målet der Johansson sto anvendte pyroteknikk. Det ble tent bengalske lys og skutt en rekke raketter ut på banen. Stillingen var 0-0 da derbykampen ble stoppet.

– Det begynte å smelle overalt. Jeg så at det landet masse greier på gresset rundt meg. Så hørte jeg et kraftig smell, og det begynte å ringe i øret. Selvsagt ble jeg redd, sa Johansson.

GAIS-keeper Marko Johansson er ikke i stand til å spille tirsdag som følger av skadene han pådro seg. FOTO: Bildbyrån/Daniel Stiller.

Etter en times pause kom beskjeden om at kampen ikke kunne fullføres mandag. Dagen etter etter opplyste klubbene at kampen fortsetter klokken 14 tirsdag, men uten publikum til stede.

Så kom kontrabeskjeden fra Gais. På sine nettsider skriver klubben at de ganske enkelt ikke har tenkt til å stille opp.

Den er nå innstilt inntil videre.

«For oss som klubb finnes det ikke sportslige forutsetninger til at kampen gjennomføres på rettferdig vis, og velger derfor ikke å spille». Videre mener klubben at «alt annet enn at de blir tildelt en 3-0-seier vil være et tap for fotballen, og en aksept av gårsdagens ordensforstyrrelser».

IFKs styreleder, Mats Engström, sa etter kampen at han ønsket at den skulle bli fullført.

– Vi hadde ikke fått noen signaler om at noe slikt var på gang hos fansen. De har oppført seg bra tidligere og vært til stor støtte, så dette er bare leit, sa Engström til Aftonbladet.

– Det er kjedelig at slik skjer i svensk fotball. Dette er under enhver kritikk. Begge lag vil fortsette å spille, men forbundet tok en avgjørelse, sa Gais-trener Bosko Orovic til C More.