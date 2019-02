Tiltalt for trusler mot Raja: – Visste ikke at han satt på Stortinget

– Jeg er ikke interessert i norsk politikk. Jeg har aldri stemt på noe norsk parti og følger ikke med på politiske debatter i Norge, sier den trusseltiltalte islamisten i retten tirsdag.

Han ble i november dømt til to og et halvt års fengsel for trusler mot stortingsrepresentant Abid Raja, og denne uken begynte ankesaken i lagmannsretten.

Selv grove trusler resulterer i norske domstoler sjelden i mer enn et års fengsel, men fordi Raja sitter på Stortinget, er Mohammad tiltalt for «et angrep på de høyeste statsorganers virksomhet».

Da stiger den øvre strafferammen til ti års fengsel.

Raja: – Alle vet det

Tiltalte, som mener han aldri har ment å true Raja, sier nå at han ikke var klar over at Venstre-politikeren satt på Stortinget da han sendte flere hissige tekstmeldinger og senere la ut en video på Youtube i september 2016.

– Hans politiske virke har ingenting med min reaksjon å gjøre. Jeg visste faktisk ikke engang at han var stortingspolitiker før PST gjorde meg oppmerksom på det i avhør. Jeg trodde kanskje han skulle velges inn eller noe sånt, sier han.

Dersom lagmannsretten tror på at han ikke kjente til Rajas jobb på Stortinget, kan straffen bli betydelig lavere enn den han fikk i tingretten – dersom han i det hele tatt blir dømt for trusler.

Blant dem som overhodet ikke tror på Mohyeldeens forklaring, er Raja selv.

– Jeg ser frem til å forklare meg for retten og vil i utgangspunktet vente med å uttale meg til etter det. Men jeg mener at så å si alle i Norge har fått med seg at jeg er stortingsrepresentant. Særlig i disse ekstremistmiljøene vet de veldig godt at jeg sitter på Stortinget, sier Raja til TV 2 tirsdag. Onsdag skal han vitne i saken.

Mohyaldeen mener selv ikke at han er verken islamist eller ekstremist, men han er tydelig på at han ønsker innføring av sharialover i Norge.

Byttet forsvarer

Heller ikke statsadvokat Frederik G. Ranke fester lit til tiltaltes forklaring.

– Det er en ny forklaring, og han nevnte ingenting om det da saken gikk i Oslo tingrett, sier statsadvokat Ranke til TV 2.

Årsaken til det er helt naturlig, ifølge Mohyeldeens forsvarer Brynjar Meling.

– Han har nå i lagmannsretten hatt anledning til å gå gjennom tidligere avhør av seg selv. Det hadde han ikke før tingretten. Så da jeg spurte ham før ankesaken om han var klar over at Raja var stortingspolitiker, svarte han nei, sier forsvareren.