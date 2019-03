Den kom trillende stille og rolig inn på det norske markedet i 2015. Den gjorde egentlig aldri noe stort nummer ut av seg, men levde en ganske anonym tilværelse. Ved årsskiftet ble den faset ut. Like stille og rolig som da den kom. Den er rett og slett ikke tilgjengelig lenger.

Det er Subaru Levorg vi snakker om.

En bil som definitivt har hatt sin egen lille tilhengerskare. For Levorg hadde faktisk ganske mye å by på. For de som oppdaget den.

Med rally-gener

Den deler blant annet plattform med Subaru WRX – rallybilen som Subaru har hatt suksess med. Det betyr sporty, inspirerende kjøreegenskaper, presis styring og et ganske fast oppsatt understell. Selvfølgelig har den, i kjent Subaru-stil, firehjulsdrift. Noe som i sin tur sikret uvanlig godt veigrep og en framkommelighet som få andre kunne vise til.

Men i motsetning til modeller som Forester, XV og Outback var den lav. Fokuset her var på tyngdepunkt og kjøreglede. Framdriften ble besørget av en 1,6-liters bensinmotor med turbo og forholdsvis ubeskjedne 170 hestekrefter. Hvilket var mer enn nok til å lokke fram smil bak rattet.

Denne kombinasjonen av det lave og sporty gjorde også sitt til at Subaru Levorg solgte til en litt annen kundegruppe enn de som vanligvis kjører Subaru.

Bilens rally-gener merkes godt på kjøreegenskapene.

Ny motor og høy pris

Men fra årsskiftet var det altså slutt for den morsomme, driftsikre og forholdsvis romslige stasjonsvogna fra Subaru.

– Ja, dessverre. Kombinasjonen av ny motorisering, en 2-liter på 150 hestekrefter, og norske avgifter slo litt uheldig ut for denne modellen. Den ville rett og slett blitt for dyr her hjemme.



Det sier Stian Thrane som er informasjonsdirektør hos den norske importøren.

– Det er jo aldri hyggelig, men slik er det noen ganger. Den var jo også litt a-typisk til Subaru å være, men vi solgte noen hundre biler av den hvert år og tilbakemeldingene har utelukkende vært positive fra de som eier den, forteller Thrane.

– Det som også er litt morsomt og som mange kanskje ikke vet, er at denne modellen ikke skulle vært verken i Norge eller Europa i det hele tatt. Den var egentlig bygget for det japanske hjemmemarkedet. Men under lanseringen av bilen i Tokyo var publikumstilbakemeldingene så overveldende at de valgte å eksportere den også, forteller Thrane.

Interiøret er relativt enkelt, men allikevel moderne.

Halv pris på bruktmarkedet

Det at det ble solgt noen hundre biler hvert år gjør at det finnes en god bukett av Subaru Levorg på bruktbil-markedet. Den er også her en litt glemt godbit.

De siste Levorg som ble solgt i Sport Premium-utgave hadde en prislapp på rundt 470.000 kroner. På bruktbilmarkedet får du de nå til omtrent halv pris. Den billigste som ligger ute er en 2016-modell som har gått bare drøyt 50.000 kilometer. Den selges for 244.000 kroner. inklusive registrering.

De fleste bilene her er relativt nye og dermed innenfor nybilgarantien. Men en litt grundig sjekk før kjøp skader allikevel ikke. Bremsene og dekkene bør helt klart sjekkes, det samme bør både eier- og servicehistorikk. Sistnevnte bør absolutt være komplett på så nye biler.

Dette er biler som fortsatt har mye å by på om du leter opp et pent eksemplar i god teknisk stand. Kanskje er det nå du skal kjøpe den?

