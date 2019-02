Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga har kommet med en uttalelse der han sier unnskyld til manager Maurizio Sarri og lagkameratene etter at sisteskansen nektet å bli byttet ut i ligacupfinalen mot Manchester City.

Den spanske keeperen er samtidig bøtelagt med en ukelønn av klubben etter sine handlinger.

I en uttalelse publisert på Chelseas hjemmesider sier Kepa Arrizabalaga at han angrer på det han gjorde.

Kepa Arrizabalaga and Maurizio Sarri have tonight issued follow-up statements following Sunday's Carabao Cup final... — Chelsea FC (@ChelseaFC) 25. februar 2019

– Jeg har tenkt mye på hendelsene i søndagens kamp. Selv om det dreide seg om en misforståelse, så gjorde jeg en stor feil og hånderte situasjonen helt feil, sier Kepa.

– Jeg ønsker derfor å benytte anledningen til å be om unnskyldning til treneren, til Willy, mine lagkamerater og til klubben. Det har jeg nå gjort og jeg vil også si unnskyld til fansen. Jeg vil lære av denne episoden og aksepterer den straffen klubben mener er passende, konstaterer han.

Chelseas mest suksessrike manager i moderne tid, José Mourinho, var i TV-studio under kampen for DAZN som fotballekspert.

Men i motsetning til de fleste internasjonale ekspertene som fordømte Kepas oppførsel, hyllet José Mourinhos keeperens handlinger.

– Keeperen ønsket å vise sin personlighet, hans selvtillit, og ville vise at han er klar og ønsket å stå i mål under straffesparkkonkurransen. Jeg liker det, sa Mourinho til DAZN, ifølge

TV 2-ekspert Jesper Mathisen var av en annen oppfatning.

– Jeg tror fort Kepa sitter på benken mot Tottenham. Hvis ikke Sarri gjør det, mister han enda mer respekt. Han må statuere et eksempel. Ikke bare for Chelsea, men for hele verden. Kepa pisser på sin egen manager når han nekter å bli byttet ut. Jeg tror et keeperbytte skjer, sa Mathisen.