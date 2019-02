Skotske Moira Boxall fikk med seg en suvenir utenom det vanlige da hun returnerte til hjemlandet fra Australia forrige fredag.

Hun var på ferie for å besøke sin datter og svoger i sommervarmen i Queensland.

Sjokkfunn i bagasjen

Svigersønnen Paul Airlie forteller ABC Australia av svigermoren mente å ha sett en slange på hotellrommet, men at den ble borte.

Den dukket imidlertid opp igjen 15.000 km unna – i Glasgow i Skottland.

– Hun forventet ikke å finne den igjen mens hun pakket ut igjen, forteller Airlie.

Han forteller videre at svigermoren først var sikker på at det var en spøk og at datteren og svigersønnen hadde lagt en lekeslange i skoen hennes.

Det var før slangen begynte å bevege seg.

Flekket pyton

Heldigvis er den lille slangen av den harmløse sorten, en «flekket pyton».

Den er ikke giftig og blir ikke særlig lenger enn én meter lang.

Den skotske dyrebeskyttelsen ble koblet inn, og nå er slangen satt i karantene i påvente av å bli flyttet til en dyrepark i Glasgow, skriver ABC Australia.

Svigersønnen forteller at svigermor kvier seg til sitt neste besøk til Australia.

– Jeg tror hun vil komme på besøk i fremtiden, hun må bare få summet seg litt først, sier han.