En 85 år gammel svenske oppdaget mandag at det var to innbruddstyver i sin leilighet. Hendelsen fant sted nord for Orsa i Sverige. Han ble sparket og slått av innbruddstyvene, men fikk også selv inn et par slag, melder Aftonbladet.

– Det er en mann i 85-årsalderen som har oppdaget at det er to innbruddstyver, og han har blitt utsatt for vold, sier Öhman.

– En skikkelig tøffing

Meldingen om et innbrudd nord for Orsa i Sverige ble meldt inn til politiet klokken 16.00.

– Denne 85-åringen virker som en skikkelig tøffing, sier Mats Öhman, pressetalsmann hos det svenske politiet.

Mannen ble sparket og slått, men ringte selv nødnummeret og slo alarm.

Kan være skadet

Mannen ble ikke alvorlig skadet under innbruddet.

– En av gjerningsmennene kan også muligens være skadet på noe vis for den fornærmede traff med et par slag. Om det er neseblod på stedet vet vi ikke, men vi håper at det er blod der slik at vi kan få DNA-spor fra gjerningsmennene, sier Öhman.

Gjerningsmennene skal ha flyktet fra stedet i en mindre varebil, skriver Aftonbladet.