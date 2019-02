Beslutningen om å starte hevingen i natt ble tatt klokken 02.00 av Sjøforsvaret, Forsvarsmateriell og berginsselskapet BOA.

– Alt er klargjort på «Helge Ingstad», og teknisk er fartøyet nå klar for heving. Men aller viktigst ser det ut til at vi har det værvinduet vi trenger, sier bergingsleder Anders Penna i en pressemelding.

Natt til søndag satte kraner, lektere, slepebåter og støttefartøy kursen mot havaristen for å forberede hevingen.

Da viste værvarselet at det var ventet rolige og stabile nok værforhold tilstrekkelig lenge for at man kunne starte det omfattende hevingsarbeidet, og natt til tirsdag ble hevingen startet.

– Beslutningen er tatt nå fordi vi har dobbeltsjekket og trippeltsjekket alle hensyn fra værvinduet vi har nå til personsikkerhet. Alt er klart. Det er fortsatt et risikabelt arbeid på grunn av kompleksiteten i hevingen, sier bergingsleder Anders Penna til NTB.

Fem til seks døgn

Kranlekterne Gulliver og Rambiz skal løfte fregatten samtidig med til sammen fire kraner. Disse må løfte synkront, og kranlekterne må derfor ligge helt i ro ved siden av hverandre.

Arbeidet er ventet å ta fem til seks døgn. Rundt 300 personer er involvert. De fordeles på to skift.

– Dette er veldig omfattende og krevende arbeid, sier Penna.

– I starten vil det meste av arbeidet gjøres av dykkere, så arbeidet vil ikke bli synlig over vann, sier Penna.

Den første fasen av operasjonen innebærer at fartøyet skal løftes noen centimeter og settes «på rett kjøl» slik at man får trukket rundt de to siste kjettingene.



Neste fase er å heve fregatten opp til den ligger cirka slik den gjorde i sjøen før ulykken, mens den lenses for vann. Dette er trolig den mest kritiske fasen.



Til slutt skal lekteren senkes ni meter under vann og kjøres inn under fregatten, før man hever lekteren med fregatten oppå. Da vil Helge Ingstad ligge stabilt som den er i tørrdokk.



Operasjonen blir en av de største og mest kompliserte i norsk historie. Mye står på spill, og det er mange involverte.



Kan være oppe innen helgen

Hvis alt går etter planen kan man begynne å se synlige endringer utover dagen på onsdag. Torsdag eller fredag kan fregatten etter planen vært klar til å føres over på den nedsenkbare lekteren «Boa barge 33».

Hvis alt går som det skal kan havaristen være oppe av vannet og fraktet til Haakonsvern orlogsstasjon i løpet av helgen, men da er man avhengig av at været holder seg.

Fregatten kolliderte med tankskipet Sola TS tidlig om morgenen 8. november ved Stureterminalen i Hordaland. Åtte personer ble lettere skadd.

Den ble påført en stor flenge i skroget og fylt med vann. Fartøyet mistet styringen, men fikk hjelp av slepebåter til å komme inn mot land. Fregatten har siden blitt liggende delvis under vann.