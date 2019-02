Australsk kardinal kjent skyldig i overgrep

OVERGREPSDØMT: Kardinal George Pell avbildet i Melbourne tirsdag. Foto: Asanka Brendon Ratnayake/AFP

Kardinal George Pell risikerer 50 års fengsel for seksuelle overgrep mot to korgutter i Australia for 22 år siden. Pell har vært pavens finansminister.