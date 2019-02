– Frykter Trump vil gi bort for mye i møtet med Kim

– Det kommer ikke damp fra reaktorhallen, og det kommer ikke varmt vann ut ved kjøleavløpet, skriver nettstedet.

Ifølge CNN kan en annen mulig del av avtalen være at Nord-Korea slipper eksterne inspektører inn i landet for å undersøke enkelte atomvåpensentre. Et minimumsmål for den amerikanske delegasjonen vil være å få på plass en klarere plan for hvordan Nord-Korea skal gjennomføre nedrustningen av atomprogrammet sitt.

Til gjengjeld kan Trump gå med på å ytterligere styrke og formalisere det diplomatiske forholdet mellom de to landene. Han kan også gå med på å formelt avslutte Koreakrigen.

Krigen på den delte halvøya endte med en våpenhvileavtale i 1953, men det ble aldri inngått noen formell fred. I forkant av toppmøtet i Hanoi håper Sør-Koreas president at tiden er inne.

– Det er ingen måte å vite hva en slutterklæring etter møtet vil inneholde, men jeg tror USA og Nord-Korea kan komme til en enighet. Jeg tror muligheten er til stede, sier talsperson Kim Eui-kyeom ved det sørkoreanske presidentembetet.

President Moon Jae-in sa i oktober at det «bare er et spørsmål om tid» før myndighetene i Washington og Pyongyang erklærer at krigen er over.

Lave forventninger

For at denne ukens toppmøte skal bli ansett som noe mer enn et PR-stunt, må det gjøres noen skikkelige fremskritt, sier flere observatører.

Men flere av Trumps støttespillere skal være skeptiske til om dette toppmøtet kan leve opp til det forrige, som ble historisk etter flere tiår med uro mellom de to landene.

Trump selv virker heller ikke å ha noe hastverk med å kunne vise til store framskritt. Selv om han har gjort det klart at han ønsker full nedrustning, bidro han selv til å senke forventningene søndag:

– Jeg har ikke noe hastverk. Jeg vil ikke stresse noen, jeg vil bare ikke ha missiltesting. Så lenge det ikke er testing, er vi fornøyde, sa Trump søndag.

Hans egne rådgivere virker derimot å ha en annen holdningen til saken:

– Vi må bevege oss raskt i denne prosessen, og det må gjøres i store skritt. Vi ønsker ikke å ha små framskritt som drivkraften i denne prosessen, sier en høytstående person i Trumps administrasjon til CNN.

Frykter Trump vil gi for mye

Trump skal være håpefull til at dette toppmøtet kan bidra til å styrke hans posisjon, både hjemme i USA og på verdensbasis.

Toppmøtet kommer samtidig som Russland-granskningen til spesialetterforsker Robert Mueller nærmer seg slutten, og onsdag skal Trumps tidligere advokat vitne for Kongressen.

Mandag kom også nyheten om at en kvinne saksøker Trump. Kvinnen jobbet på Trumps presidentkampanje i 2016, og hevder at presidenten kysset henne uten samtykke.

FORRIGE GANG: Her møtes Donald Trump og Kim Jong-un i Singapore i juni i fjor for første gang. Foto: Evan Vucci/AP

Dette skal ha ført til at flere av Trumps rådgivere frykter at presidenten vil gi bort for mye i møte med Jong-un, i et forsøk på å lede oppmerksomheten vekk fra problemene hjemme. Det første toppmøtet ga ham mye positiv medieoppmerksomhet, og han håper gode resultater i denne ukens toppmøte kan sørge for at det gjentar seg, ifølge CNN.

Pansret tog

Mens Donald Trump er ventet å komme til Hanoi med presidentflyet Air Force One sent tirsdag, kom Kim med tog via Kina tidligere på dagen.

Han vinket til de fremmøtte da han kom ut av det pansrede toget sitt i den vietnamesiske grensebyen Dong Dang. Æresvakt, flagg, blomster og rød løper var på plass da den nordkoreanske lederen krysset grensen.

Etter å ha hilst på vietnamesiske tjenestemenn, satte han seg inn i en Mercedes som skal kjøre ham de siste 17 milene til hovedstaden der toppmøtet skal finne sted.

Første punkt på programmet er en privat middag for de to lederne onsdag. I forkant av middagen skal de to hilse på hverandre i enerom.

Det er ikke kommet noen nærmere informasjon om programmet på torsdag, som antas å bli den viktigste dagen i løpet av det to dager lange møtet.

(TV 2/NTB)