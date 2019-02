Varebilen som inneholder det svært farlige stoffet har ikke kommet til rette etter at den ble meldt stjålet onsdag kveld i forrige uke.

Øst politidistrikt har fortsatt ingen spor etter varebilen av type Mercedes Sprinter.

Politiet etterforsker saken som grovt tyveri, og ber folk varsle umiddelbart dersom de observerer varebilen med registreringsnummer CV 88344.

Ifølge NRK er det en beholder på 25 gram med kaliumcyanid som er på avveie.

Direktør i Legemiddelverket, Steinar Madsen, forklarer til kanalen at det ikke skal mer enn 0,2 gram cyanid til for å ta livet av et menneske.

Det vil dermed si at pakningen som er forsvunnet potensielt kan ta livet av 125 mennesker.

Plastbeholderen som inneholder cyanid er liten, hvit, og har rødt lokk. Det er usikkert hvordan plastbeholderen er merket. Merkingen skal indikere at innholdet er giftig.​

Madsen sier videre til NRK at stoffet kan brukes til å drepe.

– Det har vært en del giftmord med cyanid opp gjennom årene, sier han til kanalen.

Politiadvokat i Øst politidistrikt, Camilla Granstrøm, opplyste tidligere mandag til TV 2 at cyaniden skulle fraktes til universitetet i Oslo.