Kampen mellom IFK Göteborg og Gais i Svenska cupen måtte avbrytes like etter pause da et stort antall raketter ble kastet inn på banen. Det melder svenske Aftonbladet.

Over en time etter hendelsen kom kunngjøringen om at kampen ikke spilles ferdig mandag kveld.

Frykter målvakt ble truffet

Det var like etter at dommer Glenn Nyberg hadde blåst av for andreomgang at han ble nødt til å avbryte kampen. IFK Göteborg-fansen sendte raketter inn mot banen.

– Oi, oi, oi hvor mye raketter som kommer, utbrøt kommentator i C More Patrik Westberg i følge Expressen.

Spillerne ble bedt om å forlate banen umiddelbart, og Gais-målvakt Marko Johansson var den siste som gikk av.

Midt i røykteppet holdt Johansson seg for det høyre øret da han gikk mot spillertunnelen. Det så ut som at målvakten hadde blitt truffet.

– Det der er det tristeste bildet. Marko Johansson som går og holder seg for det høyre øret. Det var noe knallskudd, og det er bare å håpe at det går bra med Johansson, med hørselen og alt annet, sier kommentator Westberg.

Gais trener, Bosko Orovic fortalte til C More like etter kl.21.00 at Johansson har susing i øret.

– Vår målvakt fikk en rakett veldig nære seg. Det suser svært mye i øret hans. Han er en tøff gutt, men det her skal ikke skje. Etter denne ordensforstyrrelsen har vi en målvakt i Gais som ikke hører alt som blir sagt lengre, sier Orovic.

Stengte seg inne på møterom i over en time

Det var lenge usikkert om kampen skulle fortsette, og 20 minutter etter lagene forlot banen kom det melding fra kampens speaker.

– Det har nå gått 20 minutter og diskusjonen pågår fremdeles. Vi ber om tålmodighet og kommer tilbake med mer, sa han på høyttaleranlegget ifølge Expressen.

ILD OG RØYK: Et stort antall raketter ble kastet ut på banen i oppgjøret mellom IFK Göteborg og Gais i Svenska cupen mandag kveld. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån.

Publikum reagerte med kraftig buing etter beskjeden. Så kom det ny beskjed fra speakeren etter 40 minutters ventetid.

– Får jeg be om størst mulig stillhet. Om cirka fem til seks minutter kommer vi til å få en avgjørelse.

Formann i IFK Göteborg, Mats Engström, var opprørt etter hendelsen.

– Jeg er utrolig skuffet. Slikt som dette skal ikke skje. Jeg håper likevel at kampen kan spilles ferdig, sa han til Aftonbladet.

RAKETTER: IFK Göteborg-fansen sendte ut raketter på banen og gjorde at kampen mellom Göteborg og Gais ble avbrutt.

Kamparrangøren og dommerteamet stengte seg inne på et møterom for å diskutere om kampen skulle fortsette eller ikke. En time etter de forlot gressmatten var det ennå ikke kommet noen avgjørelse. Dette til tross for at røyklaget etter rakettene hadde vært borte en lang stund.

Det resulterte i mye frustrasjon på tribunen.

– Mange er veldig sinte, lei seg og skuffet. Familier forlater arenaen, det ble ikke slik som de hadde tenkt seg i det hele tatt. Det har vært en fest med utsolgt kamp. Det begynner å bli en irritert stemning, sier Westberg.

Kampen spilles ikke ferdig mandag

Like etter kl.21.00 mandags kveld kom beskjeden om at kampen ikke spilles ferdig. Den kommer til å gjenopptas på et senere, men ikke tidspunktet er ikke bestemt.

– Vi har nå fått beskjed om at kampen ikke kommer til å gjennomføres. Vi beklager enda en gang at dette har skjedd, men vi kan ikke garantere sikkerheten, sier speakeren.