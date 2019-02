– Da har jeg meldt meg ut av Arbeiderpartiet. Etter mange år som medlem og tillitsvalgt føles det som en lettelse, skriver Bergersen på Facebook mandag.

– Det er ikke på grunn av homonettverket eller Oslo Ap, hvor jeg har hatt mitt medlemskap, men på grunn av den kulturen som har fått fritt spillerom i så mange år, skriver hun videre.

Bergersen var statssekretær i Justisdepartementet under Grete Faremo, og hun var leder av Aps homonettverk i årene 2015–2016.

– Skammer meg

Den siste tiden har det stormet rundt tidligere nestleder i Ap, Trond Giske. Han var aktuell til å bli innstilt som nestleder i Trøndelag Ap da en video dukket opp på nett.

I et kort klipp, som ble fanget natt til søndag på Bar Vulkan i Oslo i forrige uke, står Giske tett med en ung kvinne og tar en selfie.

Videoen utløste et rabalder i Arbeiderpartiet, og Giske mistet muligheten til å bli nestleder i fylkespartiet.

Bergersen er blant dem som mener Giske er uegnet til å inneha verv i partiet. I innlegget bruker hun svært sterke karakteristikker av den tidligere Ap-toppen.

– I dag skammer jeg meg for ikke å ha sagt høyt og tydelig i fra tidligere. Jeg skammer meg over å ha sittet stilltiende og akseptert dette. Jeg skammer meg for at jeg på det eneste landsmøtet jeg var delegat, så brukte jeg den innflytelsen til å stemme på Trond Giske som nestleder, sier Bergersen.

Til slutt oppfordrer hun sine nå tidligere partifeller til å «bruke makta riktig».

– Jeg kan ikke være medlem lenger av et slikt parti. Og det sitter langt inne å melde seg ut. Det er vondt, men riktig. Tusen takk for meg, og til alle Ap-folk som orker; bruk makta riktig og ikke tråkk på folk.

Reagerte på at Giske kom tilbake

Til TV 2 sier Bergersen at hun ble sjokkert da hun opplevde at partiledelsen slapp Giske tilbake i varmen tidligere denne måneden.

– Helt siden metoo og Trond Giske-saken kom, så har jeg ventet på en avklaring fra partiet og ledelsen. Og da den kom var det at han var hjertelig velkommen tilbake. Det reagerte jeg sterkt på, sier Bergersen.

Videre beskriver hun ikke navngitte personer høyt i partiet som «bøller som han har fått lov til å ha makt i Arbeiderpartiet, brukt makten på forferdelig vis».

I sitt Facebook-innlegg retter Bergersen også pekefingeren mot sine nå tidligere partifeller, og oppfordrer dem til å «bruke makta riktig».

TV 2 har vært i kontakt med Trond Giske. Han ønsker ikke å kommentere saken.

TV 2 har også kontakte partiets pressekontor sentralt som viser til Oslo Aps leder Frode Jacobsen. Han ønsker ikke å intervjues, men viser til at han har kommentert Bergersens Facebook-post der han skriver:

«Dette beklager jeg veldig, vi hadde trengt deg med videre i Oslo AP. Mange medlemmer gir oss styrke til å kjempe den kampen du og vi er enige om må kjempes og som vi står i hver dag. Derfor sier jeg: på gjensyn».