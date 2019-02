Argentineren var rasende etter Tottenhams 1-2-tap borte mot Burnley lørdag. TV-bildene viste at han fulgte etter Dean og hadde en amper ordveksling med kamplederen på Turf Moor-gresset.

Senere hadde Pochettino nok en arg konfrontasjon med Dean i spillertunnelen. Begge episodene kan ha vært brudd på FAs regelverk. Spurs-manageren erkjente etterpå at han gikk over streken.

Han signaliserte også at han ikke ville bestride en mulig disiplinærsak mot ham. Mandag kom FA på banen og iverksatte en etterforskning av det som skjedde på Turf Moor.

FA skriver i en uttalelse at de vil undersøke anklagene om at Pochettino hadde et upassende språk og oppførsel.

Pochettino må forklare seg innen torsdag kveld. I verste fall blir han utestengt og må se Tottenham fra tribunen i en eller flere kamper.

(©NTB)